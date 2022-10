México insiste en demanda contra empresas fabricantes de armas en EU y presenta apelación

El gobierno de México no frena sus intentos por hacer proceder la demanda contra un grupo de fabricantes de armas en Estados Unidos, por lo que acudió ante la Corte Federal de Apelaciones del Primer Circuito de Boston, Massachussetts, para presentar una apelación ante la resolución de un juez.

Después del fallo de Dennis Saylor, un juez de distrito de Boston, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) recurrió a presentar el nuevo recurso legal para revertir su decisión en contra de ocho empresas de armas, luego de que el representante judicial aseguró que no existían argumentos suficientes para el avance de la demanda.

Además, aclaró que no procedía la demanda interpuesta por el gobierno de México, pues las leyes federales de Estados Unidos no surten aplicación de forma extraterritorial y no habría responsabilidad de las empresas de armas en las decisiones realizadas por los sujetos que las utilizan.

Gracias a la representación legal de la empresa Shadowen PLLC, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador volvió a acusar de negligencia y tráfico de armas a estas ocho empresas: : Barrett Firearms Manufacturing; Beretta U.S.A, Beretta Holding S.P.A: Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company, Glock, Glock GES M.B.H; Smith & Wesson; Strum, Ruher & C: Witmer Public Safety Group e Interstate Arms.

“Al diseñar, distribuir, vender y comercializar productos altamente peligrosos, los acusados asumieron el deber de garantizar que sus armas se vendan de manera legal y cuidadosa, en su totalidad, en cumplimiento de las leyes aplicables y no eludir esas leyes a través de sus prácticas comerciales”, dijo el gobierno de AMLO al presentar la demanda en el mes de abril.

Después de la presentación de la apelación ante la Corte, la SRE y su firma legal deberán sustentar nuevamente su acusación y exhibir los argumentos que la sostienen.

