Baloncesto.-Crónica del ASVEL Cazoo Baskonia, 87-61

El Baskonia sale escaldado del Astroballe

Los de Peñarroya enseñan una mala versión en la segunda derrota seguida en Euroliga

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Cazoo Baskonia perdió con estruendo (87-61) ante el ASVEL Villeurbanne este viernes en la quinta jornada de la Euroliga, una mala noche de los vascos en su visita a tierras galas, fuera de combate desde el inicio hasta encajar la segunda derrota seguida.

Los de Joan Peñarroya amagaron con reaccionar en el tercer cuarto, pero el ASVEl dejó una actuación perfecta, intensos, dominando en el rebote y manejando rentas de 20 puntos. Después de la derrota ante Olympiacos y ahora ante los galos, el Baskonia se queda con un 3-2 que corta las alas a la ilusión.

En Vitoria bajará el entusiasmo después del correctivo en casa de un rival que a priori no está llamada a estar arriba. Los de Peñarroya fueron a remolque del ritmo y de la oportunidad que daba el rebote a los locales y, pese al trío Thompson, Giedraitis y Kotsar, el guion fue poniéndose en francés (30-10).

El dominio de Fall no tuvo rival en el Baskonia, sin la agresividad defensiva, sin competir y superado por un ASVEl que empezó a gustarse con los mates de Pons. La guerra de Giedraitis no fue suficiente y en el segundo tiempo no tardó en confirmarse.

El artillero azulgrana Howard, dosificado tras su golpe ante los griegos, trató de irrumpir en la reanudación, pero el ASVEL se asentó en la veintena camino al último parcial (65-45). Peñarroya se vio incapaz de resucitar la semilla que parecía florecer con su llegada y el Baskonia dio un paso atrás para reflexionar.

El regreso de Pierria Henry, sin repercusión en 18 minutos en el Astroballe, tampoco impidió el desliz de un Baskonia que venía de ganar al Real Madrid en la Liga Endesa. El despiste o la lección tuvo la firma coral de los locales Noua, Mathews, De Colo, Lighty, Obasohan y Fall, todos en dobles dígitos de valoración.

FICHA TÉCNICA.

--RESULTADO: ASVEL VILLEURBANNE, 87 - CAZOO BASKONIA, 61. (48-30, al descanso).

--EQUIPOS.

ASVEL VILLEURBANNE: Jackson-Cartwright (2), Matthews (13), Lighty (11), Noua (9) y Fall (11) --quinteto inicial-- Risacher (5), Kahudi (6), De Colo (7), Pons (10), Obasohan (13), Polite (-).

CAZOO BASKONIA: Thompson (11), Marinkovic (-), Giedraitis (14), Hommes (4) y Kotsar (8) --quinteto inicial--; Costello (8), Sedekerskis (6), Henry (5), Kurucs (-), Raieste (-), Díez (-), Howard (5).

--PARCIALES: 24-10, 24-20, 25-22, 14-9.

--ÁRBITROS: Ryzhyk, Shemmesh y Foufis. Sin eliminados.

--PABELLÓN: Astroballe.