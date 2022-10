Míchel: "El Real Madrid es el equipo con más cualidades distintas"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

"Siempre pienso que el equipo tiene posibilidades de ganar. Soy consciente del equipo que tenemos delante pero tengo que hacer que nuestra mentalidad sea la de siempre. Hemos preparado el partido para ganar al Real Madrid, que para mí es el equipo que más cualidades distintas tiene sobre el campo. Pueden jugar al contragolpe, a tener el balón, son físicos y técnicos", dijo.

El preparador compareció en la previa para analizar las opciones de su equipo, segundo por la cola, de dar la sorpresa ante el líder y vigente campeón. "Es un partido para sufrir, pero también para gozar. Debemos dar el 100% para poder conseguir un resultado positivo. Nuestra mentalidad es no cambiar nada. Queremos ser un equipo protagonista también en el Bernabéu, pero para ganar la pelota debemos hacer muchas cosas bien", comentó.

"Debemos hacer un ejercicio de mentalidad colectiva muy grande en defensa. Por momentos estaremos más bajos que en otros muchos partidos. No firmo el empate en el Bernabéu. Hemos preparado el partido para ganar. Sabemos quién tenemos enfrente. Nos hemos ganado el privilegio de jugar ahí. Este partido nos dará referencias para lo que resta de temporada", añadió.

Por otro lado, Míchel apuntó que espera al mejor Real Madrid, a pesar de tener que jugar Champions entre semana, con la baja de Karim Benzema. "El Madrid está acostumbrado a jugar cada tres días. Espero un gran rival juegue quien juegue. La plantilla es impresionante", afirmó.

"Nosotros no estamos nada contentos por la clasificación y los últimos resultados y queremos cambiar la dinámica. Para ganar en el Bernabéu no hace falta recordar el pasado. Hace falta ilusión, determinación y que ellos no encuentren su mejor versión", zanjó.