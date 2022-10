Expertos defienden poner los temas sociales en el centro de la agenda política durante la presidencia española de la UE

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

La garantía de ingresos, los avances y déficits del ingreso mínimo vital (IMV), los nuevos perfiles de desigualdad y pobreza, los retos pendientes en política industrial verde y digitalización, o la necesidad de legislaciones económicas que pongan a las personas y al planeta en el centro han sido algunos de los temas que se han abordado en las jornadas.

Según el XII Informe 'El Estado de la Pobreza', España es el cuarto país en la Unión Europea con más población en situación de pobreza y exclusión social, más de 13 millones de personas.

En este contexto, el objetivo del congreso era precisamente brindar un espacio de reflexión y diálogo entre representantes de las Administraciones públicas, del mundo académico, personal técnico y responsables de entidades sociales y redes del Tercer Sector de ámbito nacional y europeo, en el que se pudieran analizar los progresos y los retos en las políticas europeas enfocadas a la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

En el panel inaugural participaron la consejera económica de la Comisión Europea en España, María Canal; el subdirector general de Asuntos Sociales del Ministerio de Exteriores, UE y Cooperación, Francisco Machancoses, y el presidente de EAPN-ES y EAPN Europa.

En su intervención, Canal ha recordado a los sectores de la población más vulnerables. "La pobreza la sufren en mayor medida niños y mujeres y aquellas personas que viven la maternidad en solitario, son migrantes o tienen una situación laboral precaria", ha alertado.

Por otro lado, Machancoses recalcó la importancia de que las Administraciones trabajen "ante la falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de las herramientas e iniciativas europeas", en materia de políticas sociales.

En este sentido, Susías cerró el panel inaugural con una reflexión: "Si conseguimos que la ciudadanía europea se vea reflejada en las políticas, veremos consolidada nuestra democracia".

Posteriormente, tuvo lugar el diálogo introductorio 'Atajar la pobreza para fortalecer Europa', con Antonio López, director ejecutivo del International Council of Social Welfare; Juliana Wahlgren, directora de EAPN Europa, y Piotr Sadowski, presidente de la Social Platform. Las intervenciones trataron sobre la importancia de aumentar la inversión social y los sistemas de protección, de cara a la situación actual que atraviesa Europa, y en especial medida, en materia de políticas públicas que luchen contra la pobreza y la exclusión social.

A continuación, en la sesión 'Nuevos retos, nuevas soluciones', donde participaron Bernardino León, director de Future Policy Lab; Arancha Martínez, CEO de The Common Good Chain y de It Will Be, y José Moncada, director general de La Bolsa Social, se analizaron temas como el papel del Estado en las políticas industriales verdes, los procesos de digitalización y la necesidad de poner la economía al servicio de las personas y del planeta.

Como cierre, la periodista especializada en derechos humanos, Olga Rodríguez, que también moderó toda la jornada, procedió a la lectura de las conclusiones y destacó la necesidad de impulsar políticas que garanticen ingresos dignos, ahondar en los elementos que hacen que la pobreza sea hereditaria o analizar los nuevos perfiles de pobreza, desvelados en los últimos Informes sobre el Estado de la Pobreza que elabora anualmente EAPN-ES.

La diversidad en la exclusión social, las mejoras en el ingreso mínimo vital y el esfuerzo de las personas para salir de situaciones de vulnerabilidad fueron otras de las cuestiones clave abordadas en la ponencia del profesor titular de Política Social de la Universidad Pública de Navarra (UPNA), Miguel Laparra, que también participó en el encuentro.

Además, el docente analizó las medidas necesarias ante la creciente problemática que sufren miles de personas trabajadoras en situación de pobreza. "El aumento del salario mínimo interprofesional y la reforma laboral van en la buena dirección, pero hay que intensificar esas medidas para evitar que se las coma la inflación", afirmó Laparra, sin olvidar "la falta de una estrategia de complementación de salarios" para que dichas personas trabajadoras puedan tener unas "condiciones de vida dignas".

El último panel del Congreso abordó la garantía de ingresos y la no percepción de derechos en el contexto de la protección social, con las intervenciones de Helder Ferreira, coordinador general del proyecto piloto sobre situaciones de 'Non-Take Up' de EAPN-ES, y Caroline Van der Hoeven, vicepresidenta de EAPN Europa.

Ferreira recordó la importancia de trabajar para que las medidas de inclusión social disponibles se pongan en conocimiento de la población beneficiaria, con el ejemplo específico del IMV.

En su intervención, Caroline Van der Hoeven enumeró los retos futuros en políticas públicas europeas y señaló que, ante la futura presidencia española del Consejo de la Unión Europea para 2023, España "tiene como desafío principal poner los temas sociales en el centro de la agenda política".

La vicepresidenta de EAPN-ES, Núria Valls, clausuró el evento con la lectura de las conclusiones de la segunda jornada, entre ellas, la necesidad de políticas enfocadas a conseguir empleos de calidad, mejorar el acceso y el alcance de las políticas públicas de inclusión social, proteger el proyecto social europeo, e incorporar la perspectiva de género en todas las medidas.