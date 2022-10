Míchel: "Si damos esta versión el equipo puede mirar más arriba"

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

"La primera parte ha sido el reflejo de lo que queremos ser. Hemos sido capaces de defendernos muy bien y luego con balón hemos tenido personalidad y hemos tenido las dos mejores ocasiones de la primera parte, quitando el tiro al palo de Rodrygo", dijo.

El técnico de los catalanes valoró en rueda de prensa el "esfuerzo" y la actuación de un Girona que tuvo la "fortuna" de un penalti tras no aprovechar sus ocasiones. "Una auténtica lástima no irnos por delante en el marcador. En la segunda nos ha costado más, ellos han apretado mucho más", afirmó.

"Hemos tenido la fortuna del penalti para empatar el partido y luego hemos sido capaces de sufrir. Lo hemos hecho con una mentalidad brutal, sabemos que es de lo mejor del mundo. La primera parte sí es nuestra mejor versión, pero hemos hecho grandes partidos. En el Villamarín y en el Metropolitano merecimos más. Hoy hemos tenido más sometimiento del rival, hoy he sufrir y el del Betis, no. Somos un equipo que tiene argumentos", añadió.

Por otro lado, Míchel apuntó que el punto vale igual que cualquier otro en la tabla pero deben de tomarlo como "punto de inflexión". "Vale igual, en la clasificación me dan un punto. Lo que debe ser es un punto de inflexión, nos tiene que ayudar a seguir mejorando, con balón y sin balón. La idea era tener un poco más el balón pero en la segunda parte nos ha costado. Si damos esta versión el equipo puede mirar más arriba", indicó.

Además, el preparador del Girona valoró un gol anulado al Madrid y el penalti que les dio el 1-1 a los visitantes. "La situación del gol nos pasó a nosotros en Almería. La regla dice que no es gol, pero futbolísticamente es gol. Es una acción de juego, como siento yo el fútbol. No debería haber falta ahí pero si el portero tiene la mano encima del balón, es falta", dijo.

"La jugada del penalti no la he visto pero mis analistas me dicen que es penalti porque tiene la mano levantada. Es una situación aislada que nos ha dejado respirar más y agarrarnos al partido", terminó.