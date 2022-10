Cruz Roja Polanco por falta de recursos dejará de dar servicio en la CDMX

La Cruz Roja cerró su Hospital Polanco en la Ciudad de México, ubicado en la avenida Ejército Nacional, debido a la falta de recursos tras la pandemia de Covid-19. La delegación de esta institución el pasado 17 de octubre a través de un comunicado adelantó el cese de servicios de su hospital, el domingo 30 de octubre sus puertas aparecieron letreros que indican está cerrado por remodelación.

Previo al anuncio, se dio a conocer que 70% de los socorristas contratados por la Cruz Roja en la Ciudad de México fueron despedidos debido a falta de recursos en la institución.

Te puede interesar: Mujeres y jóvenes solicitan más atención psicológica para poder procesar el duelo

Cruz Roja México

Rubén Rodríguez, responsable de la operación de la delegación, a través de su cuenta de Twitter detalló los cambios en el nosocomio. En el que indica que del 2017 al 2021 el crecimiento de cobertura de servicios gratuitos de ambulancia pasó de 10 mil 766 en 2017 a 51 mil 140 en 2021. La pandemia por Covid-19 llevó a la delegación capitalina a cumplir con una cobertura cuatro veces mayor.

“El Hospital cerrará temporalmente sus puertas y detendrá su operación para hacer una reestructuración en su modelo de atención para que pueda ser auto sustentable. Es un hospital creado hace 54 años y como cualquier otro hospital, necesita actualizarse para estar listo”, escribió en sus redes sociales.

Debido a los recientes sucesos y comentarios sustentados en rumores y especulaciones, deseo hacer una síntesis de la razón que ha orillado a tomar estas tristes decisiones, para poder seguir ayudando a medida de las posibilidades de la Cruz Roja Mexicana en la CDMX. (Abro hilo) — Rubén Rodríguez (@rubenrodriguezr) October 20, 2022

La directiva de la institución anticipó que debido a esta reestructuración, tendría que ajustar la plantilla laboral de algunos colaboradores que trabajan en dicho hospital.

“Somos una organización responsable con nuestros donantes, voluntarios y remunerados. Por eso, ante la planeación financiara actual y el déficit causado a los presupuestos operativos pro la limitada recaudación y donaciones de dos Colectas Nacionales se ha decidido finiquitar conforme a la Ley a parte del personal remunerado. La institución requiere recursos para transformarlos en ayuda constante y disponible. No podemos dar lo que no tenemos. No vamos a arriesgar la calidad de la atención a pacientes, todo lo contrario”, dijo Rodríguez.

Cruz Roja México

Somos padres, madres, hijos o amigos que orgullosamente portamos un emblema que respresenta esperanza, amistad, ayuda, confianza y profesionalismo. Concluyo con el lema de la colecta del 2019: ¡Y a la Cruz Roja, quién le ayuda?” — Rubén Rodríguez

Buscan optimizar recursos

De acuerdo con la oficina de comunicación de la Cruz Roja, la reestructuración contempla remodelar algunas áreas lo que implica la suspensión del servicio temporalmente para concretar estas modificaciones y al mismo tiempo ser más eficientes en la operación.

La institución pretende elaborar un nuevo modelo de atención hospitalaria que permita optimizar recursos y captar donaciones para poder recuperar la solvencia económica que mantenía antes de la pandemia y que afectaron las donaciones destinadas al Hospital de Polanco y a la delegación de Cruz Roja Ciudad de México.

La delegación en la CDMX informó que mantendrá en servicio a 62 paramédicos, con 27 ambulancias y ocho motocicletas, quienes laboran en los turnos matutinos, vespertino, nocturno y de fin de semana.

También puedes leer: Uno de cada 10 cadáveres son identificados en prácticas universitarias

“El servicio de ambulancias en CDMX no desaparecerá, simplemente hemos tenido que contraerlo con su personal remunerado. Todas las operaciones, cursos, entrenamientos, respuestas a desastres, servicios especial, etcétera. Con el apoyo de nuestros voluntarios continuará”, indicó el responsable de la operación de la delegación en la capital.

La Cruz Roja mencionó que el personal de la institución trabaja en el Centro del Comando, Control y Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la CDMX (C5), así como la operación del Radio de Control, entre otras áreas.