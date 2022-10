13 historias de terror financiero; evítalas para salvar la vida de tu bolsillo

Las historias de terror financiero atacan a casi nueve de cada 10 mexicanos, quienes celebraran el Día de Muertos agobiados por las deudas, el estrés, los problemas de dinero y el riesgo latente de un fraude.

La coach en Finanzas, Sandra Huerta, explicó que hasta 86% de los jóvenes y adultos del país llega a las celebraciones del 1 y 2 de noviembre –dedicadas a las fieles difuntos– con adeudos, cuentas por pagar y falta de ingresos.

Señaló que, de acuerdo al estudio Bienestar Financiero, Reporte México 2022, publicado por las firmas Vanguard, Aon e Invested, 54% de las personas mayores de 18 años vive en estrés constante por problemas relacionados a dinero.

“Más de 80% de los mexicanos viven historias financieras de terror; casi 20% destina más de 50% de su ingreso al pago de adeudos; 41% desembolsa entre 20% y 50% para solventar las cuentas pagar y 26% desembolsa –al menos– una quinta parte de su dinero a los mismos fines.

“Cada bolsillo llega con una historia diferente al Día de Muertos, pero este año todas se magnifican por tres agravantes: alta inflación, de hasta 8.5%; aumento de las tasas de interés, que llegaron a un récord de 9.25% y el creciente riego a los fraudes, como los cometidos por los Montadeudas”, apuntó.

¿Cuál es tu historia de terror financiero?

La plataforma de préstamos para personas sin acceso a servicios bancarios Baubap.com, reportó que existen 13 historias de terror financiero que afectan y deben ser evitadas por los mexicanos:

1. El presupuesto sangrante

Si no le dices a tu dinero qué hacer, se irá como agua en el río. Debes tener cuidado, porque es muy fácil caer en la tentación de los gastos pequeños; los cueles se convierten en una verdadera pesadilla que se alimenta de tu dinero.

Tener un presupuesto y acoplarte a este permite saber exactamente en qué y cómo gastas la quincena; además puede ayudarte a ahorrar y construir un fondo de emergencias.

2. Ataque del negocio fantasma

No hay nada más espantoso que darte cuenta de que te convencieron de colocar tu dinero en un proyecto que no tiene pies ni cabeza o, peor aún, que caíste en una red piramidal o de estafadores.

Ganar el dinero cuesta, e invertirlo es hacerlo crecer, pero no te dejes llevar por retornos irreales (como duplicar tu dinero en un corto tiempo). Invierte en instrumentos que conozcas, usa plataformas reguladas y reconocidas por la autoridad y evita caer en la ambición de ganancias rápidas.

3. El contrato del diablo

Cuidado con las letras chiquitas. Sí, a todos nos da flojera leer contratos enormes, pero aceptar un crédito, tarjeta o préstamo sin hacer una lectura consciente, puede terminar en una masacre financiera que incluya el pago de grandes intereses y la atribución de deudas infinitas.

4. El comprador del pánico

Este “horripilante espanto” se manifiesta de formas muy distintas, a veces no te das cuenta de que está contigo hasta que te golpea en la cara. Comprar cosas que no necesitas, no comparar precios o terminar pagando el triple son algunas de sus manifestaciones.

Empieza por cuestionar lo que adquieres. El millonario Warren Buffet recomienda preguntarse: “¿qué pasa si no lo compras?”. Si la respuesta es “nada”, no lo necesitas. Si vas a adquirirlo, revisa precios en varios lugares o plataformas; considera el costo real de comprarlo a crédito ¿Cuánto pagarás realmente por el producto? Evita a toda costa comprar si estás triste o muy feliz.

5. La casa del terror

La vivienda propia es una de las mayores realizaciones personales, también es de los mayores esfuerzos económicos que puede existir. Cuidado con esos espíritus chocarreros alrededor de la propiedad. A veces, comprar una casa con muy bajo precio respecto al mercado, trae detalles que no habías visto, daños caros de reparar, plagas o hasta problemas legales.

Pocos son expertos en el proceso de compra-venta de una vivienda, no es algo que hagamos cada mes, recurrir a plataformas o grupos de expertos inmobiliarios que te guíen en el proceso, incluso de la venta de una propiedad, te puede ayudar a avanzar sin percances.

6. Hospital del horror

Pocas cosas pueden ser tan devastadoras para la economía de una familia como una hospitalización larga o una enfermedad crónica sin el respaldo de un seguro; eso podría llevarte a la quiebra.

Es crucial contar con acceso a servicios de seguridad social, no dudes en destinar una parte de tu ahorro a tener opciones de seguros de gastos médicos mayores; pues será tu blindaje frente a este asesino silencioso.

7. La noche de los Montadeudas Vivientes

¿Te enfrentas a un gasto inesperado y decides pedir un préstamo personal inmediato? ¿Qué puede salir mal? La historia de terror comienza cuando al día te llegan 20 llamadas pidiendo que pagues un monto mayor al acordado, cuando aún no es tu fecha de pago; o cuando piensas que nada puede ir peor, y comienzan a mandar mensajes a tus familiares y amigos con difamaciones personales sobre ti. ¿Horrible, no?

Si quieres evitar esta macabra historia lo mejor es acudir con aplicaciones de crédito recomendables y confiables. Los Montadeudas son personas o grupos criminales que se aprovechan de la falta de lectura o la prisa de los usuarios.

La mejor forma de evitarlos es verificar la reputación de la empresa en Internet, no dar información bancaria hasta tener y revisar los detalles del crédito y nunca depositar por un préstamo.

8. Un frío invierno

¿Estamos en octubre y ya tienes comprometido el aguinaldo que llegará en diciembre? ¡Qué miedo! Recuerda que, si bien esta prestación es un apoyo extra para los meses que implican un mayor gasto, debes tratar de no utilizar todo de una sola vez; procura ahorrarlo o destinarlo a inversiones duraderas para que no tengas que pasar un frío invierno y una difícil cuesta de enero.

9. El futuro sádico

Visualiza tu vida a los 60 años: estás sentado en una oficina y después de tanto tiempo aún sigues trabajando más de ocho horas diarias en algo, que tal vez, ni te gusta; pero no puedes dejar de hacerlo porque vives al día. Suena espeluznante.

El retiro laboral se ve tan lejano que muchas veces no le ponemos atención. Lograr la libertad financiera o tener un respaldo que permita mantener un flujo de dinero es algo que sólo se logra con ahorro e inversión: desde instrumentos como las Afores y aseguradoras, hasta las plataformas de inversión.

10. El embrujo del pago mínimo

Suena atractivo no tener que pagar toda tu deuda, pero esto podría hacer que la dupliques en unos meses; intenta liquidar siempre el total de tu saldo mensual, limita tus compras a menos de lo que ingresas y sólo compra a crédito o a meses sin intereses bienes duraderos.

11. Las Frankendeudas

¿Qué es peor que una deuda? ¡Muchas deudas! Acumular créditos pequeños, sean o no con intereses, se puede convertir en una bola de nieve que termina por aplastar tus oportunidades de ahorro y limitan tu flexibilidad financiera.

12. El doble maldito

¿Ubicas la frase ‘es problema de mi yo del futuro’? Suena gracioso, pero dejarle a tu futuro la responsabilidad de decisiones actuales o justificarlas argumentos como “para eso trabajo” o “el dinero es para gastarse”, es una puñalada en la espalda a nosotros mismos.

13. La peor de todas...

El Cthulhu de las finanzas personales, el Kraken de las mareas financieras, el Freddy Krueger del ahorro: la falta de interés por la educación financiera. Minimizar los gastos diarios, dejarlo todo para el futuro, y no aprender sobre finanzas personales, es la mayor pesadilla para tu futuro financiero. Que tus finanzas crezcan y sean saludables depende de ti.

