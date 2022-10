Portaltic.-Square Enix reitera su interés en los juegos blockchain y mira al escenario global para impulsar sus ventas

MADRID, 31 (Portaltic/EP)

"El mercado japonés ya no es suficiente para alcanzar un nivel de ingresos que nos permita recuperar nuestra inversión en desarrollo y generar ganancias, y, por lo tanto, debemos enfocar nuestros esfuerzos de desarrollo basados en el supuesto de que tenemos que tener éxito en el mercado global", ha expresado el presidente y director representante de la compañía, Yosuke Matsuda, en su informe para los accionistas.

El grupo planea diversificar su oferta y ofrecer "una cartera de productos más robusta", que no dependa tanto del desarrollo de títulos importantes. Dentro de estos planes se encuentran las ventas de los estudios Crystal Dynamics, Eidos-Montréal y Square Enix Montréal a Embracer Group, responsables de franquicias como Tomb Raider, Deus Ex, Thief, Legacy of Kain.

Matsuda se ha referido también a los juegos descentralizados, basados en la tecnología 'blockchain', un campo que todavía "está en la infancia", pero del que cree que "tiene el potencial de crear nuevas formas de contenido de juego".

No es la primera vez que el presidente de Square Enix muestra su apoyo a esta tecnología. A principios de año, en su tradicional mensaje de Año Nuevo, Matsuda compartió que con ella se puede permitir el crecimiento autosostenible de los juegos y se fomenta la diversidad, debido a que la gente se involucra con contenidos interactivos.

"Si esto conduce a la creación de mundos autosuficientes con aún mayor escalabilidad, creo que veremos nuevos tipos de juegos producidos como nadie haya visto antes", ha defendido el directivo casi diez meses después.

Matsuda ha dedicado unas palabras a la expansión Endwalker, del multijugador 'online' Final Fantasy XIV, que llegó a finales de diciembre de 2021. Este nuevo contenido generó una alta expectación, que provocó un incremento masivo de la base de usuario y la saturación de los servidores.

El directivo ha confirmado que los fans de todo el mundo acogieron la llegada de Endwalker con "gran entusiasmo", y que "impulsó a Final Fantasy XIV al estatus de los mejores juegos MMO del mundo en todos los sentidos de la palabra".

En cambio, los resultados no fueron tan positivos en el segmento de los dispositivos inteligentes y los navegadores. El directivo lo achaca a la "madurez" que ya han alcanzado algunos de sus títulos y al menor rendimiento esperado de los nuevos, si bien ha destacado Dragon Quest Walk.

35 AÑOS DE FINAL FANTASY

La saga Final Fantasy celebra este año el 35º aniversario del lanzamiento del primer título. Pese a ser uno de los contenidos originales de Japón, la compañía apostó por su internacionalización, y las ventas acumuladas a nivel global ascienden a 173 millones de unidades, tanto en formato físico como en digital.

El futuro de la franquicia pasa por la llegada de Final Fantasy XVI en verano del próximo año y para la plataforma de juego Playstation 5. Y también por un viejo conocido, Final Fantasy VII, que ha "atraido a muchos jugadores con sus historias épicas y conmovedoras, fascinantes personajes, y su uso tecnologías visuales de vanguardia".

Final Fantasy VII apreció en 1997 y ha logrado vender 13,9 millones de unidades (físico y digital). El próximo invierno, y para PlayStation 5, se espera el lanzamiento de Final Fantasy VII Rebirth, aunque antes, el 13 de diciembre de 2022, lo hará Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, para PS4, PS5, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch y PC a través de Steam.

Final Fantasy VII Ever Crisis es la apuesta de esta familia de juegos para los móviles Android e iOS, al igual que los títulos independientes Final Fantasy Brave ExVius y War of the Vision: Final Fantasy Brave ExVius.

Dragon Quest, otra saga veterana en Square Enix con 36 años a sus espaldas, ha vendido 85 millones de unidades a nivel global (físico y digital), mientras que Kingdom Hearts, con su apuesta por mezclar los mundos de Final Fantasy con los de Disney, que ya ha celebrado dos décadas desde el lanzamiento del primer título, acumula 36 millones de unidades (físico y digital).