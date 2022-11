Carlo Ancelotti: "No hubo mala fe, nunca he faltado ni faltaré el respeto a los árbitros"

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

"Este tema tengo que aclararlo, aunque lo único claro es que me han denunciado por lo que he dicho. Pero en Italia, decir que ha sido un penalti inventado significa que han pitado uno que no era, no entra la mala fe, ni la acusación al árbitro porque nunca le he faltado el respeto ni nunca se lo faltaré", advirtió Ancelotti en rueda de prensa.

El italiano fue irónico sobre su posible sanción de cuatro partidos. "No pasa nada, he estado 1.200 en el banquillo, no me cambia mucho. Sigo durmiendo por las noches, he dicho una cosa que todo el mundo del fútbol piensa. Si me sancionan, paciencia", subrayó.

"Para mí, el problema sigue vivo. Para mí, no era penalti y mi opinión personal es por lo que nos han explicado al principio de temporada. Pueden decir que han cambiado la regla y que esto es siempre penalti, o es suficiente decir que ha sido un error, nadie es infalible", añadió.

El de Reggiolo "no" está de acuerdo con el pensamiento de que su equipo no se puede quejar de los arbitrajes. "Esto puede pasarle al Real Madrid o a otros clubes, lo importante es la claridad, no es un tema del Real Madrid, del Girona o del Barcelona, es un tema del fútbol que todavía no está claro. Si es penalti, debemos volver al principio de temporada y explicar la regla, que no soy tonto y la entiendo muy bien. La que nos explicaron dice que no es penalti", reiteró.

Ancelotti aclaró que el VAR ha sido "un buen invento", pero que "a veces tiene más protagonismo que el árbitro, que es el que debe ser siempre el protagonista". "Entró en el fútbol para aclarar errores claros y esto entiendo que es una línea muy delgada, pero el domingo no me pareció que no pitarlo fuese un error claro y evidente", sentenció.

Por otro lado, de cara al duelo ante el Celtic en la Liga de Campeones de este miércoles, cree que no podrá contar con Aurelien Tchouameni, mientras que Karim Benzema es duda. "Si tiene buenas sensaciones estará en la convocatoria y luego elegir si empieza o juega una parte", advirtió.

DEFIENDE A BENZEMA

En este sentido, el técnico madridista defendió al '9' ante la posibilidad de que se estuviese reservando para el Mundial. "No ha jugado porque no se encontraba bien, ha tenido un par de lesiones y no es un niño, tiene 34 años, se cuida mucho, pero a veces no estás disponible. Ni pienso que sea por el Mundial porque para llegar bien tiene que jugar", zanjó.

Ancelotti también aseguró que el último duelo de la fase de grupos es "importante" porque se juegan ser primeros. "Jugamos contra un equipo que suele jugar muy intenso y tenemos ganas de volver a mostrar nuestro mejor nivel y tenemos todas las condiciones para hacerlo, creo que seremos capaces de sacar lo mejor", recalcó tras dos partidos consecutivos sin ganar ante el RB Leipzig y el Girona.

De todos modos, el italiano puntualizó que "no es demasiado importante" ser primero de grupo porque hay equipos que quedan segundos que "son muy competitivos" y que lo es "más para el prestigio que tiene el club en esta competición".

"Hemos aprendido de los errores que hemos hecho y que han sido distintos. No tuvimos la concentración que necesitamos tener en estos partidos y contra el Girona nos costó más en la recuperación de balón y ante el Leipzig de más vigilancia defensiva en las contras", detalló sobre los dos últimos choques.

Ancelotti tiene claro que el Celtic "no va a cambiar su identidad" y que llegará al Bernabéu "a jugar con intensidad, pasión y calidad", por lo que prevé "un partido abierto". "Le respeto mucho y creo que con su calidad podrían haberlo hecho mejor porque han jugado buenos partidos y contra nosotros lo hicieron muy bien durante 60 minutos", recordó.

Finalmente, confesó que "nadie duerme bien si un equipo importante" se queda fuera de la Champions como le ha podido pasar a FC Barcelona y Atlético de Madrid, pero recalcó que "no se puede decir que el fútbol español ha perdido crédito en Europa". "Puede pasar que uno gane la Champions y otro la Liga Europa, hay que esperar un poco para decir que no es competitivo, sigue siendo muy competitivo", concluyó.