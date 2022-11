(AMP.)Sánchez achaca a sus socios el bloqueo de la ley de vivienda y la 'mordaza' y llama a buscar puntos de encuentro

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Así ha respondido Sánchez a las críticas que, por el parón que sufren estas dos iniciativas, le ha dedicado la portavoz parlamentaria de Bildu, Mertxe Aizpurua, en la sesión de control al Gobierno.

El presidente ha defendido que el Gobierno "ha cumplido" remitiendo esos proyectos al Congreso y que "ahora le corresponde a los grupos" parlamentarios buscar acuerdos para hacer realidad esas leyes.

NO ES BLOQUEO, ES QUE NO HAY ACUERDO

"A lo mejor no es que estemos bloqueando, es que no coincidimos en la aproximación que ustedes tienen de la seguridad ciudadana", ha dicho el presidente, incidiendo en que eso no significa que el PSOE sea "menos de izquierdas", sino que "defiende a la mayoría social".

En cualquier caso, el presidente ha garantizado que el Ejecutivo a va cumplir con su agenda legislativa impulsando leyes "en beneficio de la mayoría social" y ha recordado que ya han visto la luz nuevas normas como la de eutanasia, que se han revertido los recortes a la dependencia y que se han impulsado para medidas y fondos para mejorar la atención pública a la salud mental.

NO QUEDA MUCHO TIEMPO

De su lado, Aizpurua ha reconocido estos "avances" en derechos sociales pero ha urgido a Sánchez ha cumplir todos sus compromisos en esa materia, incluida la Ley Trans, la Secretos Oficiales y la reforma fiscal. "No hay mucho tiempo ya", ha avisado, recordando que apenas queda un año de legislatura y que "hay mayoría suficiente" para que vean la luz.

"Decida si quiere aprobar o no estas leyes en los términos que prometió, son cuestiones básicas para un Gobierno que se dice progresista y no hacerlo hipotecará el futuro de millones de personas y puede que también el suyo y el de su Gobierno", ha advertido Aizpurua, antes de apuntar que "no cumplir las promesas y no avanzar en derechos sólo beneficia a la derecha".