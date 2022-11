Colectivos feministas marchan en la CDMX

Este jueves 3 de noviembre, integrantes de diferentes organizaciones y colectivos marchan en la capital del país para pedir justicia por los feminicidios en el país.

La llamada marcha del “Día de las Muertas” partió a las diez de la mañana del zócalo capitalino rumbo al Anti-Monumento ubicado en Insurgentes y Reforma.

Como cada año, las participantes portan pancartas con las fotografías de las mujeres víctimas de la violencia en el país.

A través de su cuenta de Facebook, el colectivo Voces de la Ausencia realizó la convocatoria para la marcha. “Como cada año, salimos a las calles a pedir justicia por aquellas que ya no pueden hacerlo”, pronunciaron.

Ya que se trata de una marcha pacífica, donde participan familias completas, se pidió a los asistentes abstenerse de ir encapuchados y portar el cubrebocas.

“Nosotros no pintamos, no golpeamos, no quemamos, pues estamos convencidas que la violencia no se combate con más violencia”, señalaron.

