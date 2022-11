Inservibles 74% de trenes del Metro CDMX por falta de mantenimiento

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) cuenta con 394 trenes para dar servicio en todas sus Líneas, sin embargo, el 74% de dicho parque vehicular se encuentra en malas condiciones por falta de mantenimiento; esa sería la principal razón de los constantes retrasos en el servicio registrados últimamente.

Datos del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC) proporcionados a Publimetro, indican que del total de trenes, 125 se encuentran completamente arrumbados porque les urge rehabilitación, mientras que 166 están en circulación, aunque en muy malas condiciones debido a que han superado el kilometraje que indica su ficha técnica.

Estos últimos, son los que causan mayores problemas en el servicio porque operan con muchas fallas.

“Los tenemos que sacar a que se enfríen, ¿qué provoca esto? Desalojos de usuarios, chispazos, en fin, todas las fallas que se ven a diario” — - dijo a este diario el líder sindical Fernando Espino.

Refirió que esta información ya ha sido proporcionada tanto a la Secretaría de Movilidad como a la Dirección del Metro, sin embargo, no han atendido el llamado.

Sin herramientas ni refacciones

Desde la semana pasada, en las instalaciones del Metro, trabajadores sindicalizados colocaron carteles de protesta en los que revelaron que autoridades hacen caso omiso de la carencia de herramientas y refacciones.

Al respecto, Fernando Espino señaló que urge la intervención para estos asuntos y que el usuario se dé cuenta que no es porque los trabajadores no atiendan las fallas, sino porque no tienen con qué reparar.

Indicó que lo que dice el director del Metro, Guillermo Calderón, sobre la razón de las fallas, es completamente falso y el Sindicato lo atribuye a que no hay herramienta para atender los problemas que se registran.

“Es mentira que las fallas se deban a que los usuarios avientan objetos a las vías. Todo se debe a los trenes y a que a las instalaciones fijas les falta mantenimiento; él sabe en qué condiciones está el Metro” — - aseveró.

Paro de labores

Ante la falta de atención de las autoridades a las solicitudes y llamados de los trabajadores, el ingeniero Espino dijo que el Sindicato evalúa un ‘paro de brazos caídos’, es decir, en donde se presentarían a trabajar, pero sin hacerlo porque no tienen herramienta para realizar su trabajo.

“Estamos trabajando con herramientas que compra el propio trabajador, pero ya de mucho tiempo atrás y y no tenemos lo mínimo para desempeñar nuestras funciones en todas las áreas” — - enfatizó.

Será en los próximos días cuando se defina lo anterior puesto que aseguran que ya no hay cabida para todos los problemas que acumula el Metro capitalino, sumándose también la falta de equipos de seguridad para los trabajadores y el fallido sistema de comunicación Tetra, por el cual operadores tienen que ocupar celulares personales para comunicarse a fin de conocer la circulación de los trenes, lo que resulta en constantes retrasos.

ESTATUS DEL TRENES DEL METRO DE LA CDMX

TOTALES: 394

394 ARRUMBADOS POR FALTA DE MODERNIZACIÓN Y REHABILITACIÓN: 125

125 CIRCULANDO CON FALLAS POR FALTA DE MANTENIMIENTO: 166

166 OPERANDO EN BUENAS CONDICIONES: 103

DATO

300 mdp pide el Sindicato para herramientas y refacciones para el Metro CDMX

