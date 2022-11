Policías someten con violencia a volantero en Ecatepec

Por medio de redes sociales se difundió un video donde se puede observar un supuesto abuso de poder por parte de elementos de la policía municipal de Ecatepec, de la Célula Pie Tierra VII, hacia un transeúnte que presuntamente repartía volantes en vía pública.

En la grabación se puede apreciar a dos oficiales sometiendo a un sujeto que tenía una mochila en los hombros, así como iba vestido de playera blanca, pantalón negro y tenis del mismo color, arriba de una unidad de policía, mientras la persona que toma el video les menciona que no estaban volanteando.

Dichos oficiales mantienen al hombre presionado contra el vidrio de la parte posterior del vehículo y sus rodillas, mientras que lo sostienen del cuello, para posteriormente empujarlo de la cabeza a la caja de la patrulla y sujetarlo de manos, brazos y piernas.

Al parecer tres personas se dirigían a sus tiendas mientras esperaban el transporte público sobre vía Morelos, cuando elementos de la policía municipal de Ecatepec detuvieron con presunto abuso de poder a uno de ellos, con el supuesto de que el hombre estaba repartiendo volantes fuera de un local.

En el video se puede escuchar a los acompañantes del detenido mencionarles a los policías que se calmen: “Cálmate hermano, deja, deja, ya, ya, deja, deja, hermano deja… oye ¿Pero por qué, qué pasó?”, “no estamos volanteando, vamos para la tienda, nada más”, “no estamos volanteando, necesitamos permisos, no, no estamos volanteando”, “vamos para nuestras tiendas, vamos para nuestras tiendas, nosotros necesitamos permisos para volantear y lo sabemos y no estamos volanteando”.

Al finalizar el video se puede ver al sujeto sometido en la camioneta de policía y a una mujer que lo acompaña mientras se lo llevan, los elementos de policía pertenecen a la Célula Pie Tierra VII y eran tres de ellos en la parte posterior, dos hombres y una mujer de cabello largo y rubio.

Al final de la grabación se puede escuchar a los oficiales de policía comentarle a la persona que está grabando que se relajara, solo están haciendo “lo que hace la gente trabajadora”, mientras siguen sometiendo al otro sujeto.

Por el momento no se ha identificado a los oficiales de policía, ni la dependencia ha emitido un comunicado al respecto, si ya liberaron al hombre de la playera blanca o si los afectados ya emitieron una denuncia correspondiente.

