Economía, guerra en Ucrania y aborto marcan el ritmo en elección intermedia en EU

Este martes 8 de noviembre, millones de estadounidenses acudirán a las urnas en la elecciones intermedias más polarizadas de la historia reciente en el país, las cuales estarán marcadas por momentos de tensión, como el ataque a la casa de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes, y el juicio tras el ataque al Capitolio del 6 de enero de 2020, bajo la presidencia de Trump y a semanas de la investidura de Joe Biden.

Las elecciones intermedias suelen ser un referéndum no escrito hacia el presidente y el partido en el poder. En esta ocasión, Joe Biden enfrentará el primer proceso electoral nacional después de su triunfo ante Donald Trump, y tras las acusaciones de fraude del ala ultraconservadora del Partido Republicano, quienes no reconocen su triunfo en 2020.

Te recomendamos leer: Elecciones intermedias pondrán a prueba a la democracia de Estados Unidos

Al respecto, este 2 de noviembre, el presidente Joe Biden advirtió que la democracia está en peligro, por lo que pidió a los estadounidenses que utilicen sus votos en las elecciones para “hacer frente a las mentiras, la violencia y los peligrosos ‘republicanos ultra-MAGA’ que están tratando de lograr lo que no lograron en 2020: trastocar las elecciones”.

Biden ha adoptado un mensaje más sombrío y urgente, después de semanas de pronunciar palabras tranquilizadoras sobre la economía y la inflación de Estados Unidos. En los últimos días ha declarado que el sistema de gobierno de la nación está bajo la amenaza de las mentiras del expresidente Donald Trump, que rechaza el resultado de las elecciones de 2020.

“La interdependencia que existe México y Estados Unidos y no nada más se da de México a Estados Unidos, sino también se da de Estados Unidos a México. Los norteamericanos somos muy conscientes de esta importantísima relación entre las dos naciones y creo que debemos de trabajar constantemente en fortalecerla. Es prioritario que los gobiernos trabajen de cerca en todo aspecto”. — Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México

“Estas elecciones de mitad de mandato serán una importante prueba de fuego, en primer lugar, para la salud de la nación, sobre todo para asegurarse de que puede evitar la violencia y minimizar las amenazas de intentar anular los recuentos y procedimientos electorales legales”, explica a Publimetro Robert J. Spitzer, profesor emérito del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad Estatal de Nueva York College en Cortland (SUNY Cortland).

“En segundo lugar, será un referéndum sobre la presidencia de Biden, teniendo en cuenta que el partido político del presidente en funciones casi siempre pierde escaños en el Congreso en unas elecciones de mitad de mandato, una tendencia que se remonta a más de un siglo”, añade Spitzer.

También puedes leer: Trump encara las elecciones de mitad de mandato en EEUU como su particular candidatura para 2024

Para el académico, aunque los republicanos ganarán suficientes escaños para tomar el control de la Cámara de Representantes, “la gran pregunta es si los demócratas pueden minimizar esas pérdidas, Si pierden menos de 30 escaños, será una victoria moral para los demócratas. En el Senado, los demócratas tienen la oportunidad de mantener el control del Senado de Estados Unidos. Si lo consiguen, será una gran victoria para ellos”, añadió.

Estas elecciones también implicarán un momento importante para la comunidad hispana en México. “El voto latino será muy importante, ya que tradicionalmente han apoyado a los demócratas, pero los republicanos han hecho importantes incursiones en el voto latino en lugares como Florida y Texas”, añade Spitzer.

3 PREGUNTAS CON

Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México

En entrevista con: Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México.

¿Cómo llega Estados Unidos a estas elecciones?

Estas elecciones de medio término son muy importantes porque se eligen gubernaturas, se elige la totalidad de la Cámara Baja y también un número importante de la Cámara de Senadores. Resulta ser una elección bastante importante y se llega con varios temas de peso muy importantes para los estadounidenses, que incluyen, la economía, el alza de las tasas, -como vimos esta misma semana- y la situación que está llevando a cabo Rusia en Ucrania y las pruebas nucleares que está haciendo Corea del Norte.

Son temas de política global que están impactando la forma de analizar lo que está sucediendo de los estadounidenses. La economía principalmente es lo que más peso tiene. En ese sentido, la percepción de la mayoría de la población es que la economía no va en buen camino.

Los precios de los combustibles están muy altos en comparación con años anteriores. Hemos visto cómo la confianza del consumidor ha caído y, de igual forma, el tema inmobiliario también ha sido afectado. Hay menos personas comprando casas que antes, entonces, en general la situación económica se ve complicada en Estados Unidos y esto -sin duda- va a tener un impacto sobre el electorado de este próximo martes 8 de noviembre.

Yo creo que el Partido Republicano tiene una oportunidad muy grande, no nada más para quedarse con la mayoría de la Cámara Baja, sino verdaderamente quedarse con la Cámara de Senadores. Hasta hace unas cuantas semanas se veía difícil que la Cámara de Senadores se la pudiera quedar el Partido Republicano pero, ante el sentir del estadounidense, hoy en día (y según las encuestas) reflejan que también y el Partido Republicano estará quedándose con la Cámara de Senadores.

En las elecciones de gobernadores lo que acabará sucediendo es que el Partido Republicano tendrá la mayoría de las gubernaturas.

A partir del 9 de noviembre y dependiendo de los resultados de las elecciones, iniciará la campaña hacia 2024. ¿Cómo ves que salga el Partido Republicano hacia las elecciones presidenciales?

La realidad es que el estadounidense está bastante decepcionado de lo poco que ha podido lograr el presidente Biden, aunque tiene la mayoría en las dos cámaras. Creo que, por esa misma falta de confianza y de resultados, el presidente Biden va a perder las dos cámaras.

Al perder las dos cámaras, va a ser mucho más difícil gobernar. La realidad es que el Partido Republicano es un partido muy interesado en que en Estados Unidos las cosas vayan bien. Sin duda trabajarán con el presidente en los proyectos que consideren adecuados y que favorezcan a los estadounidenses, pero será difícil que le den un cheque en blanco al presidente.

Pierde, no por ser un buen gobierno. Pierde porque al estadounidense no le ha gustado cómo gobierna. Es más difícil que tanto él como su vicepresidenta Kamala Harris, tengan oportunidad de ser -inclusive- candidatos del Partido Demócrata. Creo que al interior del partido se suscitará una situación muy compleja donde los demócratas buscarán, otros candidatos que sean verdaderamente competitivos y que no tengan la mala fama que acabará teniendo el presidente Biden.

¿Qué importancia tienen las elecciones intermedias para la relación con México?

Definitivamente para México, por la cercanía y las sinergias que existen entre las dos naciones, el gobierno mexicano tendrá que trabajar más de cerca -no nada más con el Poder Ejecutivo en Estados Unidos- con el poder legislativo, al igual que las gubernaturas. Por ejemplo, particularmente hablando la gubernatura de Texas, la relación entre Texas y México pues también tendrá que ser fortalecida para que beneficie a ambos.

EN NÚMEROS

¿Qué se elige este 8 de noviembre en Estados Unidos?

Cámara de Representantes. Los 435 escaños se someten a reelección. Composición actual: 221 para los demócratas, 211 para los republicanos. 3 asientos están vacantes.

Los 435 escaños se someten a reelección. Composición actual: 221 para los demócratas, 211 para los republicanos. 3 asientos están vacantes. Senado. 35 de sus 100 escaños se someten a reelección. Los republicanos tienen actualmente 50 escaños, los demócratas 48, con otros dos independientes que hacen alianza con los demócratas. La vicepresidenta Kamala Harris, líder del Senado y demócrata, emite el voto decisivo en cualquier empate 50-50.

35 de sus 100 escaños se someten a reelección. Los republicanos tienen actualmente 50 escaños, los demócratas 48, con otros dos independientes que hacen alianza con los demócratas. La vicepresidenta Kamala Harris, líder del Senado y demócrata, emite el voto decisivo en cualquier empate 50-50. Elecciones estatales . 36 estados y tres territorios elegirán gobernador. De los 36 estados en disputa, 20 tienen gobernadores republicanos, mientras que 15 son gobernadores demócratas. Tim Walz, en Minnesota, pertenece al Partido Demócrata-Agrario-Laborista, que es una rama del Partido Demócrata.

. 36 estados y tres territorios elegirán gobernador. De los 36 estados en disputa, 20 tienen gobernadores republicanos, mientras que 15 son gobernadores demócratas. Tim Walz, en Minnesota, pertenece al Partido Demócrata-Agrario-Laborista, que es una rama del Partido Demócrata. Referéndums. Seis estados cuentan con una medida electoral relacionada con el aborto: California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont. En Tennessee, los votantes se pronunciarán sobre la Enmienda 1, que modificaría la Constitución de Tennessee para hacer ilegal que los centros de trabajo exijan a los empleados ser miembros de un sindicato, como condición para el empleo.

Seis estados cuentan con una medida electoral relacionada con el aborto: California, Kansas, Kentucky, Michigan, Montana y Vermont. En Tennessee, los votantes se pronunciarán sobre la Enmienda 1, que modificaría la Constitución de Tennessee para hacer ilegal que los centros de trabajo exijan a los empleados ser miembros de un sindicato, como condición para el empleo. ¿Quienes eligen? Cerca de 250 millones de personas pueden votar en dos modalidades: en las casillas, por correo, lo que puede hacerse de manera adelantada.

También puedes ver

Narcotraficantes son detenidos por policías disfrazados de héroes de Marvel en Perú