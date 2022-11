Padre tatúa a su bebé y desata furia en redes sociales

En internet podemos encontrar contenido súper variado, pero eso no implica que no nos sorprendamos con lo que pueda aparecer ante nuestros ojos. Recientemente se volvió viral en TikTok un video donde un padre lleva a su bebé a realizarse su primer tatuaje.

El padre y el bebé en cuestión estaban dando un paseo por un zoológico de Florida y decidieron parar en un puesto que se dedica a hacer tatuajes con pintura y aerógrafos. “Hombres con tatuajes, bebés con tatuajes”, se lee sobre el video que fue publicado en el perfil de TikTok del bebé, el cual se llama @stetsyboiii.

El video de Tik Tok ya acumula más de 15 millones de visualizaciones, más de mil comentarios, se ha compartido más de mil 700 veces y siete mil personas han guardado el video y lo han colocado en favoritos.

Sin embargo, fueron muchos los usuarios de Tik Tok que se mostraron en contra de esta práctica y consultaron si realizar un tatuaje con pintura es una práctica segura para un bebé.

“La gente no piensa que si fuera un tatuaje de verdad, el bebé no estaría tan tranquilo”, “Casi me da algo hasta que vi el aerosol”, “Nooooo, por qué hacen eso”, “Eso le hace mal al bebés”, son sólo algunos de los comentarios que se leen en el video.