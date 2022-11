AMLO insiste que no se usarán pensiones para Fondo de Estabilización

Los cambios a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) en materia de capitalización al Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), aún dieron de qué hablar este lunes, ya que el presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que los recursos de los trabajadores no está en riesgo.

En días recientes se alertó que esta modificación provocaría que el gobierno tuviera su disposición recursos de las reservas del IMSS, del Issste, del Infonavit, de bonos de pensionados y acciones de las afores.

Ante esto, el mandatario federal dijo que fue un rumor que se esparció durante este fin de semana, pero que él no es como el expresidente Ernesto Zedillo y no pondrá en peligro los recursos que los trabajadores han conseguido con el paso de los años.

“Nosotros no podemos comprometer en nada las pensiones de los trabajadores, lo acabo de decir hace relativamente hace poco en una reunión del Infonavit, plantearon los dirigentes sindicales que había ese rumor y dije que no, no hay absolutamente nada. Hay una mala interpretación de una ley de presupuesto”, dijo la mañana de este lunes en su conferencia de prensa.

Añadió que para el fondo de estabilización no se comprometen los recursos de los trabajadores: “Para el fortalecimiento del fondo de estabilización se piensa que se van a utilizar todas las pensiones con ese propósito. No, no es eso”.

El domingo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) explicó que los cambios en la ley son para permitir que, además de depósitos en efectivo que ya recibe actualmente, se puedan aportar ahorros derivados del servicio de la deuda o activos financieros que emite el gobierno federal o forman parte de sus activos.

“El FEIP podrá vender, mantener y recibir el interés correspondiente, a fin de incrementar su liquidez y capacidad financiera. De este modo, se podrá aprovechar la capacidad de emisión del gobierno, ya que actualmente no es posible depositar otros activos que no sean efectivo.

“Por lo tanto, se tendrán dos fuentes de ingresos adicionales a las ya existentes para capitalizar al FEIP y que ésta o cualquier administración en el futuro disponga de recursos suficientes para amortiguar caídas en los ingresos presupuestarios y un mecanismo para capitalizar este fondo de forma más rápida, si así lo decide”.

