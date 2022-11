Rautel “N”, presunto feminicida de Ariadna Fernanda, se entrega ante Fiscalía de Nuevo León

La madrugada de este lunes se entregó ante las autoridades del estado de Nuevo León, Rautel “N”, investigado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX ) por su presunta responsabilidad en el delito de feminicidio de la joven Ariadna López, quien fue vista por última vez con vida en un departamento de la colonia Roma de la CDMX.

A alrededor de las 3:00 horas, el implicado, con orden de aprehensión, alerta migratoria y ficha roja en su contra, se presentó ante la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Nuevo León para deslindarse de las acusaciones que lo señalan como uno de los autores del delito, junto a su pareja sentimental, Vanessa “N”, quien ya fue detenida.

Al lugar acudió en compañía de sus abogados y aseguró que se enteró de la búsqueda por parte de las autoridades capitalinas a través de los medios de comunicación, después del anunció de la Fiscalía capitalina este fin de semana, que contradijo la versión de la Fiscalía de Morelos, estado donde fueron encontrados los restos mortales de Ariadna.

“Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra, girada por un juez de la Ciudad de México, soy inocente de lo que se me imputa, no la maté, es por ello que vengo a afrontar la justicia”, declaró a las cámaras de Telediario, medio que tuvo la primicia de la información.

Además, indicó que tiene confianza en las instituciones de justicia y Dios, pues es inocente del delito por el que se le acusa; sin embargo, pidió a toda la gente que lo conoce interceder por él.

Su novia, Vanessa “N” fue detenida la madrugada del domingo en Ecatepec, Estado de México, por estar implicada en el caso, al encontrarse en el apartamento en el que fueron encontrados rastros de sangre por parte de la Fiscalía de la Ciudad de México.

El motivo de la entrega de Rautel “N” en Monterrey, Nuevo Léon, se debería a que se encontraba en el estado por cuestiones de trabajo.

Después del hallazgo del cuerpo de Ariadna Fernanda en la carretera La Pera-Cuautla, en Morelos, cámaras de vigilancia captaron que un hombre--Rautel “N”-- habría sacado cargando el cuerpo de su domicilio y lo habría subido a un automóvil.

