Reino Unido descarta por el momento evacuar su Embajada en Kiev

MADRID, 7 (EUROPA PRESS)

"Es justo decir que las circunstancias son diferentes de las circunstancias en las que partimos por primera vez en febrero. Y no es solo porque pensemos que la amenaza es menos grave, sigue siendo grave. Ahora tenemos una mejor idea tanto de potencial de Ucrania como del potencial de Rusia", ha remarcado Simmons.

En este punto, la embajadora británica en Kiev ha insistido ante los micrófonos de la agencia Interfax-Ucrania en que la legación está convencida de mantener su presencia en la capital y seguir avanzando en su trabajo, pues, además, huir de la ciudad daría un mensaje pesimista a la ciudadanía.

"Una vez fui a una tienda a comprar, y cuando me dieron el cambio me preguntaron: 'Entonces no te vas, ¿verdad?'", ha rememorado Simmons, quien ha insistido en que para muchos ucranianos es "importante" que se les de este tipo de confianza.

La capital ucraniana es desde hace semanas objetivo de nuevos ataques rusos que, principalmente, tienen como objetivos instalaciones energéticas. Según el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, Rusia ha dañado en torno al 40 por ciento de la infraestructura energética del país.

En este contexto, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, hizo el domingo un llamamiento a la población de la capital a acumular comida y otros bienes de primera necesidad mientras fuentes de su administración han llegado a confirmar que existen planes para una posible evacuación total de la ciudad si persisten los cortes eléctricos durante el invierno.