Iceta interpela a los jóvenes para terminar con los ataques a museos: "No pongan en riesgo el patrimonio de todos"

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, ha afirmado en relación a los actos vandálicos contra los museos que "poner en riesgo patrimonio cultural de todos no es buena manera de reivindicar nada" y ha instado a los jóvenes a terminar con estas acciones.

"Hay muchas maneras de reivindicar y son buenas, pero a nuestros jóvenes hay que decirles que podemos entender y compartir lo que les mueve, pero tienen que hacerlo notar sin poner el riesgo el patrimonio no solo de los que vivimos hoy, sino de los que vivirán mañana y pasado", ha señalado el ministro durante su intervención en la Comisión de Cultura del Congreso de los Diputados.

Iceta ha sido interpelado por varios grupos políticos a este respecto. Mientras la diputada 'popular' Sol Cruz-Guzmán ha anunciado el registro de una propuesta que amplíe delitos contra el patrimonio --para hacer responsables también a entidades detrás de estos actos--, el diputado de Cs Guillermo Díaz ha explicado el registro de su formación de una proposición de Ley para modificar la Ley del Patrimonio para "hacer frente a esta ola absurda que se dedica a pegarse a las obras", abriendo la vía administrativa con multas "cuantiosas".

El diputado de Vox, José Ramírez del Río, ha exigido a Cultura la "obligación de reforzar" la seguridad en los museos --"¿pero cómo no se habían tomado medidas ya?", ha cuestionado--, al tiempo que la diputada de En Comú Podem, la confluencia catalana de Unidas Podemos, Mar García Puig, ha alertado de las detenciones de las dos periodistas y ha recordado que no hay "una cultura que no se preocupe por el cambio climático". "Pensar que los museos son espacios sagrados donde no se filtran estas preocupaciones es de una inocencia inaudita", ha remarcado.

Iceta ha tendido la mano para estudiar una posible ampliación de los delitos contra el patrimonio. "Igual en la Cámara hay una mayoría que decide si los elementos de protección son insuficientes o conviene reforzarlos. Vamos a ellos, veámoslo", ha apuntado, para volver a alertar de los peligros de estas acciones.

"Se ha intentado justificar por la existencia de un cristal, pero cuidado, porque entre el cristal, el viento y el marco, el líquido tiende a filtrarse", ha señalado. También ha recordado que la labor de los vigilantes de sala no es la de "agentes de autoridad y no se les puede pedir determinadas cosas". "Desconozco las circunstancias de las detenciones, pero no fue un vigilante de museos ni un funcionario de cultura, porque no pueden", ha destacado.

SIN GRUPO DE TRABAJO PARA 'DESCOLONIZAR'

El ministro también ha abordado otras cuestiones puestas en el foco durante su comparecencia. Por ejemplo, ha descartado la creación de un grupo de trabajo para la "descolonización" de los museos, afirmando que "nadie" de su equipo ha propuesto este tema. "Nosotros intentamos que nuestros museos presenten una visión plural, diversa, pero con un esfuerzo de objetividad respecto a lo que pasó en el encuentro entre dos mundos", ha añadido.

"Lo que no estamos es a tiempo de decirle a Colón que se dé la vuelta", ha comentado con humor. "Cultura lo que hace es promover políticas culturales, pero no establecemos grandes tratados de paz ni declaramos la guerra ni damos marcha atrás a la Historia: tranquilos, que no descolonizamos ni creamos grupos de trabajo para ello", ha remarcado.

Otro de los temas abordados ha sido el bono cultural, con el que ha recordado la cifra de solicitudes definitivas --que supondrán 112 millones de euros de gasto-- y ha adelantado que, respecto a los gastos de gestión, tampoco se llegará a la cifra prevista de 10 millones de euros en el presupuesto de esta iniciativa.

"NO HABRÁ CANCELACIÓN A PICASSO"

Asimismo, Iceta también ha aludido a una posible cancelación de Picasso en el año de su centenario. "¿Pero es que alguien en su sano juicio puede pensar que si queremos cancelar a Picasso pediríamos a Telefónica 3 millones de euros para la conmemoración?", ha ironizado.

"Solo decimos que la gente ha de saber que determinados comportamientos muy poco respetuosos con las mujeres de Picasso no la compartimos. Eso no nos quita de difundir y promover su obra, pero quiero evitar que alguien piense que por tener un juicio negativo sobre determinadas facetas de la personalidad de un artista puede cancelarlo. No mientras yo sea ministro", ha concluido.