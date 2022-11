Díaz responde a Iglesias que "no le debe nada" a Podemos y que no se distraerá con las acusaciones de respeto

Le recuerda que fue su asesor en Alternativa Galega de Esquerda (AGE) y que aprendió ahí "ese renacer" que luego trasladó a Podemos

Afirma que habla "a diario" con Ione Belarra pero que no se acuerda cuándo fue la última vez que conversó con Iglesias

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha respondido al exvicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, --que aseguró que los logros "históricos" en el Ministerio se los debe a la formación morada-- y ha dicho que no le debe "nada a nadie", al tiempo que ha señalado que no se va a distraer en responder a las palabras del exlíder de Podemos exigiendo a 'Sumar' respeto por el partido liderado por Ione Belarra.

"No le debo nada a nadie, si me permite esta afirmación y tengo agradecimiento para todas las gentes, no ahora sino con carácter anticipado, que me dieron la oportunidad de ser ministra", ha apostillado Díaz en una entrevista en Navarra Televisión, recogida por Europa Press.

Al respecto, ha aclarado que "es verdad" que Iglesias le propuso ser la ministra de Trabajo pese a su negativa al principio. "Tengo agradecimiento y respeto a todo el mundo y no me van a ver jamás haciendo críticas a nadie", ha esgrimido.

Asimismo, ha insistido en que no se va a distraer en responder a Iglesias después de que el exlider de Podemos reclamara respeto por la formación morada sacando a relucir el encuentro de la titular de Trabajo en un acto en Valencia con Mónica Oltra y Mónica García, pero sin la presencia de las ministras de Podemos Ione Belarra e Irene Montero. "No me distraigo. Me estoy dejando la piel por mi país", ha esgrimido.

Además, la ministra ha reiterado que no le van a escuchar "jamás en la vida pública" criticar "a nadie" si bien le gusta "contraponer propuestas políticas" y dar su opinión.

APRENDIZAJE COLECTIVO

En otro punto, haciendo autocrítica de la evolución de Podemos, Díaz ha asegurado que ha aprendido "muchas cosas" y ha recordado que creó la primera confluencia junto con compañeros de Anova-Irmandade Nacionalista en Galicia en el año 2012 llamada Alternativa Galega de Esquerda (AGE) en la que Pablo Iglesias fue su asesor.

Así, la vicepresidenta ha sostenido que Iglesias aprendió ahí "ese renacer o esa idea que después trasladó muy exitosamente a Podemos", ha insistido Díaz, aclarando después que fue un "aprendizaje colectivo clarísimo".

"Creo que las disputas y las distracciones no ayudan (...) y los problemas que tiene España son suficientemente severos como para que nos centremos en estas cuestiones", ha concluido la ministra.

Cuestionada por la presión de Podemos para que aclare "lo antes posible" si será la candidata en las próximas elecciones generales, Díaz ha insistido en que no se caracteriza por "hacer las cosas así" y se ha escudado en que la plataforma Sumar es un movimiento ciudadano y que será una toma de decisión "democrática".

"Esta herramienta es de la ciudadanía y yo soy una más. Las decisiones que se tomen van a ser desde abajo", ha explicado. Dicho esto, ha reiterado que la plataforma todavía no está "lista" para presentarse a los próximos comicios municipales ni autonómicos pero se ha prestado a ayudar si le piden colaboración.

CONTACTO CON BELARRA

Al ser preguntada por las posibles alianzas con otras formaciones una vez que Sumar se presente, Díaz ha asegurado que habla "a diario" con la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y ha recordado que en el acto en el que ha participado este martes en Navarra estaba presente la coordinadora de Podemos Navarra, Begoña Alfaro, la activista Fátima Djarra, y otras personas de Izquierda Unida.

"Creo que tenemos muchísimas cosas en común. Yo no le pido el carnet a nadie y he hecho muchas confluencias", ha apostillado Díaz. Eso sí, ha dicho que no recuerda cuándo fue la última vez que mantuvo una conversación con Pablo Iglesias.

LAS "BARBARIDADES" DE AYUSO

En otro punto, Díaz también se ha pronunciado sobre las declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, cargando contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de quien dice que quiere "encarcelar a la oposición" y "perpetuarse en el poder", y las ha calificado de "barbaridades gravísimas".

"Lo que ha dicho Ayuso en relación al Gobierno de España, que queremos matar a la oposición o meterlos en la cárcel, esto en un país normal no se soporta en términos democráticos", ha lamentado.

Así, Díaz ha subrayado que si esas declaraciones hubieran sido pronunciadas por ella, la reacción sería que le pidieran la dimisión. "En política no vale todo", ha recalcado.