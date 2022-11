Impulsa Universidad Anáhuac vinculación internacional para estudios de Bioética

Con el objetivo de contribuir al desarrollo estratégico de la Bioética centrada en la persona, así como de promover mediante la colaboración una transformación positiva para la sociedad, la Universidad Anáhuac México anunció la integración del Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética (CADEBI), un espacio que fomentará la conformación de una comunidad interdisciplinaria internacional para afrontar los retos bioéticos que se viven en la sociedad contemporánea.

Liderado por la Dirección de Desarrollo Institucional de la Universidad Anáhuac México y en colaboración con las Facultades, Institutos y Centros de Bioética de la Red de Universidades Anáhuac, el CADEBI busca promover el desarrollo de redes de vinculación mediante proyectos interdisciplinarios prioritarios en Bioética, que permitan seguir estableciendo un puente hacia el futuro en esta rama de estudio, indicó la Institución a través de un comunicado.

Al respecto, el Doctor Antonio Cabrera Cabrera, Director del Centro Anáhuac de Desarrollo Estratégico en Bioética de la Universidad Anáhuac, destacó la importancia de generar mayor colaboración y vínculos a nivel internacional para impulsar la integración inter y transdisciplinaria en favor de la sociedad.

“La Bioética es en esencia interdisciplinaria, pues en ella intervienen no solo las ciencias biológicas y de atención a la salud, sino también, el derecho, la psicología, la economía, la filosofía, entre otras áreas de estudio. Al conjuntar la labor académica y científica de estas áreas, es posible generar un impacto positivo mayor, al tiempo que se abren nuevas oportunidades para afrontar los retos que se viven en la actualidad”, dijo.

Entre las actividades que se realizarán a través del CADEBI y la Universidad Anáhuac, destaca la creación de redes nacionales e internacionales de vinculación, así como el desarrollo de proyectos interdisciplinarios prioritarios en Bioética.

Para lograrlo, se ha conformado un Consejo Asesor integrado por 22 personalidades representativas en el Campo de la Bioética, pertenecientes a países como México, Italia, Puerto Rico, España, Chile, Argentina y Cuba.

Sobre la metodología interdisciplinaria que propone el CADEBI, Luis Doporto Alejandre, miembro de este consejo, señaló que se trata de una propuesta de acción, ejecución y coordinación, como respuesta a los fenómenos complejos que se viven en la actualidad, derivados del desarrollo social y tecnológico de la ciencia.

“Lo que proponemos es la integración del saber para generar mayores y mejores oportunidades de acción a retos coyunturales como lo fue la pasada pandemia de COVID-19 o fenómenos permanentes que impactan en el desarrollo y bienestar de la sociedad. Creemos que, a través de un enfoque colaborativo basado en la Bioética, se pueden generar muchas áreas de acción efectivas”, dijo Doporto Alejandre.

La Universidad Anáhuac se ha distinguido como uno de los principales impulsores de los estudios en Bioética a nivel internacional. Actualmente los programas de Posgrado de la Facultad de Bioética de esta Universidad cuentan con alumnos de 32 nacionalidades que ofrecen la oportunidad de entablar relación con instituciones públicas y privadas, entre las que se encuentran la Comisión Nacional de Bioética (CONBIOÉTICA); Programa de Maestría y Doctorado en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud (PMDCMOS) UNAM; Seminario Interdisciplinario de Bioética (SIB); Federación Latinoamericana y del Caribe de Instituciones de Bioética (FELAIBE); Federación Internacional de Bioética Personalista (FIBIP); UNESCO Chair in Bioethics and Human Rights; Istituto Internazionale di Bioetica; Instituto de Bioética Juan Pablo II de Cuba, Academia Nacional Mexicana de Bioética (ANMB); Instituto de Investigaciones en Bioética, y The Doctor as a Humanist, entre otras.

El CADEBI comenzó la planeación de estas actividades desde julio de 2021 y se realizarán de forma más concreta a partir del 2023.