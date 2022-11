Muerte de Ariadna Fernanda fue por intoxicación alcohólica, sostiene médico legista de Morelos

Jazmín Herrera Soto, médico legista de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos, sostuvo este 10 de noviembre que la muerte de Ariadna Fernanda, la joven de 27 años de edad hallada sin vida el pasado 31 de octubre en la carretera La Pera-Cuautla a la altura del municipio de Tepoztlán, se debió a broncoaspiración secundaria por intoxicación alcohólica y no por trauma múltiple como aseguró la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

En rueda de prensa realizada por la FGE de Morelos, Herrera Soto explicó que encontraron datos en la tráquea de la víctima de que estaba ocupada por alimento y líquido, lo que hizo que redujera la oxigenación en los órganos y, posteriormente, ocasionó la muerte de Ariadna Fernanda.

Asimismo, explicó que el nivel de alcohol en la sangre de la joven de 27 años de edad estaba elevado (superior a 400 miligramos sobre decilitro), por lo que la intoxicación por alcohol deprimió el sistema nervioso de Ariadna; así como sus funciones cardiacas y respiratorias.

Sobre las lesiones en el cuerpo de la joven capitalina, Herrera Soto refirió que en el informe pericial sí se menciona la equimosis (moretones), en extremidades inferiores y exteriores; sin embargo, afirmó que están relacionadas con lesiones a nivel de huesos, daños a órganos o hemorragias.

Sobre la segunda autopsia que la FGJ de la CDMX practicó a la joven y cuyos resultados, según refirieron las autoridades capitalinas el 6 de noviembre, revelaron que la causa de la muerte de la joven fue trauma múltiple por lo que confirmaron que había feminicidio en el caso de Ariadna Fernanda; Herrera Soto, afirmó que no existen las “reautopsias”, solo opiniones técnico-médico-legales.

«Una reautopsia no existe, y ya lo he mencionado y lo he comentado, no se puede hacer un procedimiento sobre otro procedimiento, es como si nosotros dijéramos, “voy a hacer una extracción de apéndice, y luego otro médico va a realizar otra extracción de apéndice”, no se puede hacer el mismo procedimiento dos veces, ¿por qué? Porque una autopsia, la misma descripción lo dice, es la apertura con la disección de órganos, eso ya fue realizado».

— Jazmín Herrera Soto.