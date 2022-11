Rams colocan a Stafford en protocolo de conmoción

THOUSAND OAKS, California, EE.UU. (AP) — El quarterback Matthew Stafford, se encuentra en el protocolo de conmociones cerebrales y el entrenador Sean McVay desconoce si estará listo para comandar la ofensiva de los Rams de Los Ángeles el domingo, en el partido ante Arizona.

Stafford, campeón del último Super Bowl, ingresó en el protocolo el martes por la tarde, tras consultar al personal médico de los Rams, informó el equipo el miércoles.

Los Rams consideran que el problema de Stafford se derivó de su participación en el encuentro del domingo, una derrota por 16-13 en Tampa Bay. El equipo decidió colocarlo bajo el protocolo tras la ronda semanal de evaluaciones de salud de rutina.

“Nadie quiere estar ahí más que Matthew Stafford”, dijo McVay. “Nadie es más competitivo y duro como él, entre los jugadores entre los que he estado. Sin embargo, esto tiene que ver con algunas de las preguntas que se le hicieron para llegar a este punto”.

Stafford ha sido uno de los quarterbacks más durables de la NFL durante buena parte de su carrera profesional. Sin embargo, ha sufrido 28 capturas en la presente campaña —apenas dos menos que en los 17 partidos de la temporada anterior.

El castigo se ha derivado de trabajar con una desastrosa línea ofensiva que ha empleado ocho combinaciones diferentes de inicio en ocho semanas de acción. Stafford fue capturado cuatro veces el fin de semana pasado por los Bccaneers, quienes propinaron ocho golpes al mariscal de campo.

La esposa de Stafford, Kelly, reaccionó a las noticias con un texto publicado en la cuenta de su podcast en Instagram.

“La cabeza no es algo con lo que pueda jugarse”, escribió Kelly Stafford. “Y espero que, a medida que este deporte se desarrolla, lo haga también la preocupación por la salud de la cabeza y las investigaciones sobre esto. Y no, no estoy bien. Hay muchas emociones que pasan por mí. Estoy preocupada, disgustada, triste, cansada... todo eso”.