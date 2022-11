Dimite el presidente de la Comisión de Integridad de Irak por presiones ante el escándalo del "robo del siglo"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

"Por la responsabilidad nacional que se me ha puesto y por no aferrarme al cargo, y por no poder continuar en mi cargo, luego de las campañas de difamación y proyección a las que ha sido sometida nuestra institución, presento una solicitud al Primer Ministro que me releve del cargo", ha declarado Al Saadi en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias iraquí INA. El magistrado Haider Hanun Zayer asumirá la jefatura interina.

La corrupción desenfrenada azota todos los niveles del estado iraquí, país que ocupa el puesto 157 de 180 países en el índice de percepción de corrupción de Transparencia Internacional, y las cifras oficiales publicadas el año pasado estiman que más de 400.000 millones de euros han desaparecido de las arcas del estado desde que el régimen del dictador Sadam Husein fue derrocado en 2003.

La sustracción fue anunciada en octubre por el ministro para el Petróleo, Ihsan Abdul Jabbar, quien explicó que una investigación del Ministerio de Finanzas, cartera que dirigía hasta su dimisión esta semana, había revelado que "un grupo específico", sin dar detalles, se había hecho con 3,7 billones (con 'b') de dinares iraquíes, unos 2.500 millones de euros, en un fondo de la autoridad tributaria nacional en el banco Rafidain.

La revelación del robo llevó a Jabbar, acusado por Estados Unidos de "corrupción a gran escala para aceptar sobornos para la adjudicación de contratos y operaciones petroleras en Irak" a perder su puesto anterior como ministro de Finanzas tras una moción de censura en el Parlamento iraquí.

Según documentos recogidos por la agencia kurda Rudaw, el dinero fue sustraído a través de cinco empresas de la cuenta de la Comisión General de Impuestos mediante el cobro de 247 cheques emitidos por la dirección fiscal.

El Ministerio de Hacienda emitió un extenso comunicado detallando el escándalo y confirmando la detención de algunos de los funcionarios acusados mientras que la Comisión General de Impuestos confirmó que había ordenado la incautación de los bienes de cinco de sus altos funcionarios involucrados en el caso.

Sin embargo, los resultados de la investigación siguen sin conocerse en su totalidad y el dinero sigue sin aparecer, para indignación de la representante especial de la ONU para Irak, Jeanine Hennis Plasschaert, quien ha pedido a las autoridades iraquíes que recuperen los 2.500 millones de dólares malversados.

"¿Saben que podría haber hecho Irak con los miles de millones que ahora faltan? Invertir en escuelas, hospitales, energía, agua o carreteras", hizo saber e su cuenta de Twitter "Recuperen estos fondos y devuélvanlos a sus legítimos propietarios. Apoyen al Gobiernoen sus investigaciones. Garanticen la rendición de cuentas".