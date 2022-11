Dependencias ‘se echan la bolita’ para atención a coladeras en CDMX

La atención a coladeras destapadas -que suponen un riesgo para la sociedad- queda en el limbo por una falta de coordinación entre dependencias y alcaldías, que a final del día se traduce en accidentes como fue el caso de Esmeralda y Sofía, que murieron el pasado 10 de noviembre al caer en una alcantarilla sin tapa en las calles de Iztacalco, mientras se dirigían a un concierto de Zoé, en el Palacio de los Deportes.

La muerte de las jóvenes de 15 y 23 años cimbró a la Ciudad de México y revivió la polémica en torno al robo de este equipamiento y el riesgo que supone la falta de atención en vialidades de esta entidad.

En busca de obtener respuestas de la atención a coladeras dañadas y la estrategia a seguir para evitar casos como el antes referido, Publimetro contactó a la Secretaría de Obras, sin embargo, el equipo de comunicación social de la dependencia respondió que era un tema que le compete al Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex).

Lo anterior, pese a que el secretario de Obras, Jesús Esteva, dio una declaración en torno a la atención de coladeras durante su comparecencia en el Congreso capitalino -en marco de la Glosa del Cuarto Informe de Gobierno-, en donde aseveró que utilizarán material reciclado de la construcción para inhibir y desalentar el robo de esos accesorios.

En tanto, Sacmex no dio respuesta a este diario sobre el tema por lo que se indagó con la coordinación de alcaldías, principalmente con Iztacalco, que fue en donde se suscitó la muerte de Esmeralda y Sofía.

‘Foco’ a robo de coladeras

Delfino Ríos, coordinador de Comunicación Social en la alcaldía Iztacalco, explicó -en entrevista- que la atención a coladeras dañadas compete al gobierno local, en avenidas principales, y a las demarcaciones, en vías secundarias; agregó que en donde murieron las jóvenes fue en una zona que es facultad de autoridades centrales.

No obstante, aseguró que desde la demarcación se está dando atención a este tema y ya desde hace algunos meses comenzaron a adquirir coladeras de plástico para evitar colocar de fierro, puesto que es una constante el robo de estos accesorios.

Asimismo, indicó que se impulsan visitas de inspección para verificar los lugares en donde se vende este tipo de material y revisar su procedencia.

Por otra parte, consideró que es difícil seguir la ruta de las tapaderas que son robadas y que terminan, por ejemplo, en camionetas que compran fierro viejo, por eso refirió que se pondrá énfasis en la revisión de estos negocios no establecidos.

Venta de fierro por kilo

Rubén Juárez, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán, de la UNAM, enfatizó que ha fallado la atención en vialidades y la coordinación entre dependencias y alcaldías. Explicó que es recurrente el vandalismo y saqueo de las tapas para vender el material por kilo.

La plataforma ‘supraciclaje’ refiere que el kilo de fierro se compra en alrededor de 4.50 pesos. Una tapa pesa alrededor de 75 kilos, es decir, oscilaría su venta en alrededor de 337 pesos.

Cabe destacar que en recientes declaraciones, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, giró instrucciones para realizar un diagnóstico y revisar los protocolos que se siguen cuando se reporta la falta de tapas en coladeras. Además de que indicó que analizarán el aumento de las penas por robo de estos accesorios.

Tres preguntas a…

Rubén Juárez, académico de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Acatlán de la UNAM

¿Qué estrategia debería seguirse para evitar el robo de tapas de coladeras?

La costumbre que se ha seguido es poner las tapas de un material resistente, de fierro fundido, y es lo que se convirtió en una forma de hacerse de recursos de mucha gente, con los compradores de fierro viejo. Sabiendo esto, lo que deberían hacer las autoridades, cada quién desde su competencia, es invertir en accesorios de material reciclado, que aunque va a ser más caro se van a evitar todo esto y sobre todo los accidentes. Es un tema de fortalecer la infraestructura y que a veces se pierde porque no es una bandera política el tema de los servicios urbanos.

¿Ha fallado la coordinación para la atención a vialidades?

Claro, se debería implementar el monitoreo y no caer en dimes y diretes de que no lo vi porque no es de mi competencia. Existe el C5, una herramienta que puede explotarse y que puede servir para la vigilancia de este tipo de temas. Es decir, la Ciudad de México cuenta con la tecnología para dar atención a estos problemas, solo hace falta aplicarla para que funcione, ¿qué hace falta? Pues un diagnóstico preciso independientemente de a quién le toque.

¿Tendría que invertir más el gobierno para suplir las tapas de fierro?

Para reemplazar podría utilizarse el polipropileno que tiene muy buena resistencia y ahí hay que buscar que sea en esta etapa reciclada, con una combinación de viruta de llanta, entre otras cosas, sale más caro, sí, pero es una inversión a fin de cuentas. A veces las autoridades tienen respuestas cuestionables, dicen que utilizarán material reciclado, pero no dicen cuál ni cómo va a ser la ruta a seguir. Se va a tener que duplicar el recurso que actualmente se eroga para este tipo de material.

DATO

6 años de prisión es la pena máxima para el robo de coladeras en CDMX

LO MÁS LEÍDO EN CDMX: