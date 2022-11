Koke: "No pensamos en los cruces ni en evitar a Brasil"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"Primero vamos a jugar el primer partido contra Costa Rica y a ganar, no pensamos en ser primeros o segundos. Nuestra mentalidad ha sido siempre jugar todos los partidos para ganarlos y es nuestra idea, no pensamos en los cruces. Nuestra idea es salir a ganar los tres primeros partidos y quedar primeros. Depende de los cruces quién te toca, pero no pensamos en ello. Nuestra mentalidad es de jugar todos los partidos haciendo un buen fútbol", declaró en rueda de prensa.

Sobre la preparación para la cita, el centrocampista del Atlético de Madrid reconoció que está siendo "diferente" a la de "todos los Mundiales que se han jugado en verano". "Venimos con ritmo de competición y frescos. He estado tres semanas parado, pero he hecho una preparación muy buena para llegar en buena forma. Los que vienen compitiendo tienen el ritmo de competición. Estar compitiendo te hace llegar un poquito más fresco", indicó.

En este sentido, habló de la lesión sufrida hace unas semanas y de sus sensaciones cuando se la produjo. "Me pasaron muchísimas cosas por la cabeza, lo primero de todo, que fuese lo menos posible para ayudar a mi equipo. También me pasó por la cabeza el tema de la selección, contaba los días para ver cuándo era la lista del Mundial. Al final, fue una pequeña lesión. Hice una preparación muy buena, estuve entrenando todos los días con dobles y triples sesiones para poder llegar y estar en esta lista y para estar al máximo para estar disponible si el seleccionador quería llamarme. Por suerte, estamos aquí", subrayó.

Koke, que afronta su tercera Copa del Mundo tras Brasil 2014 y Rusia 2018, aseguró que todos los grupos de los diferentes campeonatos son "distintos". "Hay diferentes personas y todos tienen su personalidad. Tenemos un grupo espectacular, de gente muy joven que viene con muchas ganas y con mucha ilusión. Los otros grupos que había en Brasil y Rusia también eran increíbles", expresó.

"Los mayores, cuando llegan este tipo de torneos y los momentos difíciles, intentamos ayudar a los compañeros para tirar para adelante. Es una de las formas en las que podemos ayudar. Va a haber momentos muy difíciles, porque en este tipo de torneos los hay siempre, y queremos apoyar a los compañeros. Seguro que vamos a necesitar esa ayuda y cuanto más unidos estemos más fácil va a ser salir de las situaciones difíciles", añadió.

Por otra parte, el madrileño restó importancia a las dudas surgidas entre los aficionados tras la convocatoria. "Es el equipo de todos y tenemos que estar todos unidos, no pensar en críticas ni otras cosas. Cada uno tiene su opinión, pero tenemos que estar todos unidos porque todos tenemos el sueño de ser campeones", manifestó.

"La gente puede opinar lo que quiera, está en todo su derecho. La fortaleza de este equipo siempre ha sido el grupo, el colectivo; hay jugadores de muchísimo nivel, pero nuestra fuerza siempre ha sido el grupo. En este último tiempo se ha visto que el equipo juega como un equipo, y eso es fundamental. Hay partidos que los pueden ganar las individualidades, pero los campeonatos largos los ganan los equipos, los grupos", prosiguió.

En otro orden de cosas, no quiso valorar la posibilidad de que Luis Enrique pueda dirigir al Atlético tras el Mundial. "El 'Cholo' tiene contrato hasta 2024, Luis Enrique es el seleccionador de España. Esa es una pregunta para él, si vendría al Atleti o no. Son entrenadores diferentes que tienen una energía espectacular y un mensaje claro. Siempre van a muerte con su equipo y con su idea. Cada entrenador tiene conceptos diferentes; con Luis Enrique tenemos más la posesión del balón, queremos hacer posesiones largas, y con el Atlético de Madrid somos más directos. No sé si el día de mañana será entrenador del Atlético de Madrid, no te lo puedo decir, pero el 'Cholo' tiene contrato hasta 2024", afirmó.

"Un equipo no es igual que una selección. En un equipo convives en el día a día y pasan muchísimas cosas; en la selección también pasan, pero es diferente. A la hora de estar a muerte, es prácticamente lo mismo. En el Atleti estoy día a día y aquí, menos", continuó.

Por último, Koke también valoró la decisión de Luis Enrique de ejercer de 'streamer' durante el Mundial. "Es una forma de comunicarse con la gente y ser un poco más cercano. En el día que vivimos hoy, las tecnologías van muy avanzadas y él lo ha decidido así. Totalmente respetable y lo veo bien", concluyó.