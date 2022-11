Monreal reacciona a “plan B” de AMLO ante reforma electoral del INE

El líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila, advirtió que no es posible modificar la composición del Consejo General del INE o de las cámaras del Congreso, ni que se elija a los consejeros y magistrados electorales mediante voto popular a través de una reforma a leyes secundarias, como pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en un “plan B”, ante el rechazo de la oposición a la reforma electoral propuesta.

Te puede interesar: Resulta falsa amenaza de objeto explosivo en Congreso de Tamaulipas

En entrevista, el también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) precisó que forzosamente se requiere una reforma constitucional para cambiar esas disposiciones legales, ya que de lo contrario, la oposición podría interponer un recurso ante el Poder Judicial para invalidar esa reforma a leyes reglamentarias.

“Seguramente quienes componen el 33% de las cámaras acudirán a la Corte como ya lo hicieron en el caso en el caso de las leyes secundarias en materia de seguridad pública”, recordó.

AMLO propondrá nueva ley electoral. Esto, en caso de que no se apruebe la reforma Constitucional en materia electoral. (Presidencia de la República)

“Creo que podría modificarse la Ley de Medios de Impugnación o la Ley Electoral, porque esas no requieren mayoría calificada, es como lo de la reforma en materia de seguridad pública, que sigue sub judice el tema en la Corte y que en este caso no se podría modificar la integración de la Cámara, los principios de representación proporcional, mayoría relativa, la composición del INE, sin la modificación (constitucional), podrían hacerse modificaciones secundarias, pero no fundamentales”, explicó.

Ricardo Monreal consideró que la marcha del domingo pasado no fue la que mató a la reforma electoral, pues el PRI ya había tomado desde antes la decisión de no apoyar la iniciativa presidencial.

Marcha en defensa del INE, una llamada de atención aMorena

“El Presidente del PRI siente que no se ha cumplido con los acuerdos de la última reforma en materia de seguridad, y la agresión, sobre todo del estado de su origen, sigue persistente y eso aleja la posibilidad de acuerdos”, puntualizó.

El líder parlamentario advirtió que la marcha en defensa del INE es una llamada de atención para que Morena deje la arrogancia, vuelva a sus orígenes, escuche a todos los sectores el país y recomponga su relación con las clases medias.

Ciudadanos marcharon en defensa del INE, ya que señalan que la Reforma Electoral promovida por el Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, atenta contra la democracia y autonomía del Instituto Nacional Electoral. En la marcha por defensa del INE el gobierno capitalino calculó hasta 12 mil asistentes, mientras que manifestantes expresaron que acudieron ma´s de 200 mil personas. Foto: Cuartoscuro (Moisés Pablo Nava)

“Yo creo que es una reflexión a tiempo y creo que he dicho yo que el movimiento debe de revalorar y recomponer su relación con las clases medias, con los intelectuales, con los universitarios, con los empresarios e incluso con los medios de comunicación. Para mí es que esta relación que históricamente habíamos mantenido en armonía y con respeto, pueda recomponerse y no establecerse un abismo entre ellos y nosotros ahora.

“Ahora mismo el partido Morena tiene que aprender a escuchar y son momentos en los que creo yo no podemos actuar con la arrogancia ni podemos actuar sin escuchar y sin ver lo que está pasando en el país”, sentenció.

Lo más visto de Publimetro TV