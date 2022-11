Tenis.-Rafa Nadal: "No sé si volveré al nivel que quiero estar, pero voy a morir por ello"

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

"No creo haber olvidado cómo se juega al tenis o cómo ser lo suficientemente fuerte mentalmente. Sólo necesito recuperar todos estos sentimientos positivos y toda esta confianza y toda esta mentalidad fuerte que necesito para estar al nivel que quiero estar. No sé si voy a volver a llegar a ese nivel, pero de lo que no tengo ninguna duda es de que voy a morir por ello", señaló Nadal tras el partido en declaraciones recogidas por la web de la ATP.

El balear, pese a su segunda derrota en la cita y sin ganar un set todavía, es optimista y ve "un par de cosas positivas". "Pude jugar dos torneos en las últimas tres semanas y eso es positivo porque es algo que no pude hacer durante un tiempo", admitió.

"Lucharé hasta el final, pero cuando las cosas van así, es difícil cambiar la dinámica y los resultados, especialmente en estas circunstancias. Con esta superficie, jugando contra grandes sacadores y grandes jugadores, no tengo nada de qué quejarme, sólo tengo que aceptar que es lo que tenemos hoy, con el rival jugando mejor los puntos clave", sentenció.