Multa en CDMX para quien se estacione en doble fila durante El Buen Fin

Con motivo de El Buen Fin, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegó un operativo de seguridad, vigilancia y vialidad; entre los exhortos destaca el cumplimiento al Reglamento de Tránsito, en el que actualmente se aplican multas por estacionarse en doble fila, algo muy común durante estos días de venta.

Las multas actuales en la CDMX por estacionarse en doble o triple fila van de 10 a 20 veces la Unidad de Medida y Actualización vigente —es decir, hasta mil 924.4 pesos— y tres puntos a la licencia para conducir.

Entre otras cosas, la SSC llamó a los ciudadanos a atender las indicaciones de los uniformados; respetar los accesos vehiculares y peatonales de los centros comerciales y zonas de esparcimiento; mantener las salidas de emergencia despejadas y estacionarse en lugares designados.

Operativo El Buen Fin CDMX

El operativo, que terminará el 21 de noviembre, se realiza durante toda la jornada donde los comercios establecidos y tiendas virtuales realizan ventas masivas. En dichos lugares se aplican planes y programas de seguridad para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, así como evitar la alteración del orden público y la comisión de ilícitos.

Para el dispositivo fueron desplegados 13 mil 859 efectivos que están apoyados de 903 vehículos, 36 motocicletas, cinco grúas y un helicóptero de Cóndores, que están presentes principalmente en zonas comerciales, lugares de esparcimiento familiar, bancos, cajeros automáticos, centrales de autobuses y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Además, se mantiene presencia en los Centros de Transferencia Modal (CETRAM), en el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Sistema de Transportes Eléctricos (Trolebús) y Metrobús, así como en los corredores gastronómicos y turísticos del Centro Histórico y de las 16 alcaldías.

Fraudes

Para mayor seguridad de la población, la Unidad de Policía Cibernética de la SSC recomendó utilizar mecanismos electrónicos confiables al realizar el pago de sus compras; nunca perder de vista sus tarjetas electrónicas a fin de evitar fraudes como la clonación o robo de datos; no contar dinero en efectivo en lugares públicos, ni acudir solo a retirar dinero; no utilizar cajeros automáticos que presenten anomalías, y verificar con su institución bancaria los cargos no reconocidos.

Ante el aumento de las compras en línea, la SSC sugirió reforzar las medidas de seguridad para proteger la información personal en línea, para no ser víctima de fraudes, estafas, robo de identidad o víctima de engaño para que compartan información confidencial como contraseñas y números de tarjetas de crédito, conocido como phishing.

LO MÁS LEÍDO EN CDMX: