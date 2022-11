CDMX prohíbe circulación de motos de baja cilindrada en vías primarias

Ante el incremento de hechos de tránsito que involucran motocicletas, el gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó la estrategia que implementará a partir del 1 de diciembre; una de las medidas consiste en sacar de circulación de las vías primarias a este tipo de vehículos de baja cilindrada, menor a 600 centímetros cúbicos.

La Secretaría de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dieron a conocer la estrategia ‘Salvavidas’, que consiste en endurecer el Reglamento de Tránsito para conductores de motocicletas.

Andrés Lajous, titular de la Semovi, señaló que incrementarán los operativos en ‘puntos conflictivos’ y harán una mayor difusión de las campañas de información en torno a los riegos de andar en moto y los cursos de capacitación vigentes en la CDMX.

En el caso de Fotocívicas, explicó que aumentarán los dispositivos y rebuscarán los equipos en donde hay registro de más hechos de tránsito.

Regulación a motocicletas

En tanto, dieron a conocer cuatro puntos que se adicionarán al Reglamento de Tránsito, todos en torno a la regulación para motocicletas.

El primero consiste en un seguro obligatorio y licencia A1 para empresas de reparto para aplicación, es decir, todos los repartidores que circulen con este tipo de vehículos deberán atender este lineamiento.

El uso obligatorio de casco seguirá siendo una medida vigente en esta ciudad, aunque se endurecerá la regulación y ahora todos los motociclistas deberán portar este accesorio especialmente diseñado para este tipo de vehículo, con especificaciones de seguridad.

El tercero consiste en la prohibición de la circulación de motocicletas de menos de 600cc en vías de acceso controlado; y el último refiere a la remisión a depósito de motocicletas cuyo conductor no porte la licencia.

En cuanto al tercer lineamiento, desde la SSC aseguraron que no se tratará de una ‘cacería de brujas’ y primero apostarán por la capacitación y la información, pero aseveraron que quien no cumpla con el lineamiento será sancionado con el traslado del vehículo a corralón y una vez en el depósito para poder retirarlo tendrán que cursar capacitación y obtener su licencia en caso de que el conductor no cuente con ella.

