Elon Musk reconoce que Twitter aún no ha tomado una decisión sobre la cuenta de Trump

El propietario de la plataforma Twitter, Elon Musk, ha reconocido este viernes que la decisión sobre la restitución del perfil en la red social del expresidente de Estados Unidos Donald Trump “aún no se ha tomado”.

El magnate, dueño de otras empresas como Tesla o Starlink, ha confirmado en Twitter el restablecimiento de las cuenta de la actriz y humorista Kathy Griffin, al psicólogo Jordan Peterson y al portal conservador de noticias satíricas Babylon Bee.

"La nueva política de Twitter es la libertad de expresión, pero no la libertad de alcance", ha dicho Musk, quien ha incidido en que las publicaciones "negativas o de odio" se "reducirán al máximo y se desmonetizarán".

"No encontrarás el tuit a menos que lo busques específicamente, lo cual no es diferente a lo que ocurre en el resto de Internet (...) Esto se aplica solo al tuit individual, no a toda la cuenta", ha aclarado el magnate.

Griffin vio como la plataforma clausuraba su perfil después de hacerse pasar en la red social como el propio Musk. Peterson, por su parte, fue suspendido tras lanzar mensajes tránsfobos; mientras que Babylon Bee también vio como su cuenta fue cancelada tras lanzar mensajes en contra de la subsecretaria de Salud de Estados Unidos, Rachel Levine, por ser transgénero.

El perfil de Trump en la red social del pájaro azul fue suspendida después del asalto al Capitolio del 6 de enero de 2021, cuando una turba de ultranacionalistas irrumpió en el Parlamento estadounidense para tratar de evitar el traspaso de poderes al presidente electo, Joe Biden, al considerar que las elecciones habían sido amañadas.