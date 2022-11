Balde ya está con España: "Todavía no me creo que esté aquí"

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

"Es un sueño para mí, todavía no me creo que esté aquí. Estoy aquí para aprovechar la oportunidad. Ni hace un año, ni hace tres meses, e incluso hace una semana, me llegan a decir que estoy aquí y no me lo creo", señaló en un vídeo difundido en redes sociales por la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), a su llegada a Doha.

Balde, que pasó de estar concentrado con la selección Sub-21 en Sevilla, a viajar en menos de 24 horas al país asiático para disputar el Mundial, se mostró ilusionado y dispuesto a aprovechar al "máximo" la oportunidad. "He hablado con Ansu Fati y con Nico Williams. Me han felicitado y estoy muy contento de estar con ellos y dispuesto a aprovechar la oportunidad al máximo", indicó.

El lateral izquierdo contó además cómo recibió la noticia de su convocatoria de boca del seleccionador de 'La Rojita'. "Estaba en la habitación con Pablo Torre y de repente me llamaron, me llamó Luis de la Fuente y me dijo que subiera a la sala de reuniones y ahí me dijo que iba a Catar", expresó.

A falta de cuatro días para que de comience la andadura de la selección nacional en la cita mundialista, el joven canterano del Barca tiene claro el objetivo. "Mi primera convocatoria que sea directo a un Mundial, es que no me lo creo. Espero llevarnos la copa a casa", concluyó un debutante feliz.