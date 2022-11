Fracasa la reunión entre Serbia y Kosovo en Bruselas tras vetar Pristina una propuesta de UE sobre matrículas

BRUSELAS, 21 (EUROPA PRESS)

Serbia y Kosovo han acabado este lunes sin acuerdo la reunión de alto nivel organizada en Bruselas, tras rechazar Pristina una propuesta de la Unión Europea para lograr un acuerdo a la crisis por la polémica norma para imponer matrículas kosovares a las comunidades serbias

En un comunicado tras el encuentro, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha informado de que el encuentro entre el presidente serbio, Aleksandar Vucic, y el primer ministro kosovar, Albin Kurti, ha finalizado sin encuentro después de que las autoridades kosovares hayan rechazado la propuesta puesta sobre la mesa por Bruselas para solventar la crisis, una iniciativa que Belgrado si apoyaba.

"Después de muchas horas, las dos partes no han acordado una solución hoy. Para mayor transparencia diré que he puesto sobre la mesa una propuesta para evitar la crisis que Vucic ha aceptado pero Kurti no", ha señalado el jefe de la diplomacia comunitaria, lamentando que ambos mandatarios deben mostrar liderazgo y compromiso con el diálogo promovido por la UE para normalizar sus relaciones.