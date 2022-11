Fiscalía de Oaxaca investiga muerte de migrante senegalés en separos de Juchitán

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) investiga la muerte de un migrante senegalés fue hallado sin vida en los separos de la de la comisaría municipal de Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, tras ser encerrado por presuntos desmanes durante la conmemoración del 112 aniversario de la Revolución Mexicana este domingo 20 de noviembre.

Según lo referido en rueda de prensa por Emilio Montero Pérez, alcalde de Juchitán, los hechos ocurrieron luego de que el comisario de Seguridad Pública del municipio, Jhon Keny Moreno Segura, recibió una llamada del director de la Secundaria Técnica 103, quien señaló que una persona estaba alterando el orden público en el desfile escolar, por lo que fue identificado y detenido por policías municipales y llevado a los separos.

Montero Pérez agregó que después de unas horas, los elementos municipales se percataron que el detenido estaba acostado e inmóvil, por lo que se solicitó el apoyo del Cuerpo de Bomberos, quienes dictaminaron que el migrante de origen senegalés ya no contaba con signos vitales. El edil juchiteco pidió que no se adelantaran conclusiones sobre la muerte del antes de que se esclarezcan los hechos.

El municipio de Juchitán emitió un posicionamiento en el que asegura que el gobierno de la demarcación colabora en las investigaciones que ya realiza la FGEO, dependencia a la que el municipio afirma que dio parte desde el momento en el que se tuvo conocimiento sobre la muerte del migrante. Asimismo, se informó que se entregó la evidencia documental y videográfica que solicitó la FGEO para esclarecer los hechos.

Por su parte, el coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana Pacífico Sur del Episcopado Mexicano, José Alejandro Solalinde Guerra, indicó a medios locales que consideraba prudente esperar las investigaciones de la FGEO; no obstante, hizo énfasis en la inexperiencia de las autoridades municipales para manejar una situación como la que se presentó con el migrante senegalés.

Solalinde relató que el migrante fallecido respondía al nombre de Muhammad, y que había estado durante meses en el albergue que coordina, y que era un joven con muchas ilusiones que acababa de recibir su oficio de salida de la estación migratoria para regularización, por lo que no se explica el porqué fue tratado de esa forma.

“Me da mucha pena, mucho dolor, no sé qué nos vaya a decir el responsable de la autopsia; pero mi pregunta es ¿por qué fue tratado así? ¿Por qué los policías no avisaron? No me checa que una vez que ya llegó a la celda, que ya lo tienen, el solo, solito haya muerto”.

— José Alejandro Solalinde Guerra.