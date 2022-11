Portaltic.-Carl Pei anticipa la llegada de la beta de Android 13 a Nothing phone (1)

Nothing phone (1) en los colores blanco y negro NOTHING

MADRID, 24 (Portaltic/EP)

La compañía tecnológica presentó este dispositivo el pasado mes de julio, cuando dio a conocer más características de las que había anunciado en las semanas anteriores, cuando reveló el aspecto de su carcasa transparente.

Nothing phone (1) debutó con Nothing OS 1.0, una capa de personalización basada en Android 12. No obstante, poco más de un mes después del lanzamiento de este modelo, el directivo sugirió que su nueva capa basada en la versión más actual de Android estaría al caer.

Primero, dijo a través de su perfil personal de Twitter que había lanzado tres actualizaciones del sistema "con mejoras continuas en la calidad de la cámara, la duración de la batería y nuevas funciones".

Con ello, señaló que la compañía pretendía lanzar una versión beta para fin de año de Nothing OS basado en Android 13, a fin de implementarlo a través del canal estable para todos sus usuarios a principios de 2023.

Ahora, Pei ha compartido una captura de pantalla en la que se pueden ver ciertos detalles del dispositivo correspondiente disponibles en el apartado 'Acerca del teléfono'. Entre ellos, su nombre, su capacidad, la memoria RAM, estado de la batería, el procesador utilizado, así como una nueva versión de su 'software'.

Concretamente, se puede ver que el teléfono de la imagen ejecuta la versión de Nothing OS 1.5.0, basado en Android 13, que ya estaría lista para iniciar su despliegue en un programa beta que llegará "pronto", como ha apuntado en respuesta a un usuario.