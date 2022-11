Feijóo lamenta que los PGE aprobados den la "razón" a Otegi: El Gobierno está "en manos" de EH Bildu

MADRID, 24 (EUROPA PRESS)

"Lamentablemente los Presupuestos Generales del Estado (PGE) aprobados le dan la razón: el Gobierno está en sus manos", ha subrayado el líder de la oposición en un mensaje en la red social de Twitter, recogido por Europa Press, en el que ha criticado que las cuentas públicas tienen "más cesiones a los independentistas que medidas para los ciudadanos".

"No son los PGE que España necesita, sino los que exigen los socios de Sánchez para mantenerlo en Moncloa", ha zanjado Feijóo la publicación, después de que el Pleno del Congreso haya aprobado las cuentas del Ejecutivo para 2023 con los votos de Esquerra Republicana, el PNV, EH-Bildu, el PDeCAT, Más País-Equo, Compromís, Coalición Canaria y el PRC.

El coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha defendido el acuerdo presupuestario logrado por su formación con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que "beneficia a las clases populares", y ha afirmado que "se da la gran paradoja" de que no habría "Gobierno de progreso en el Estado" sin el sostén de las fuerzas de izquierdas que quieren "marcharse" de España. Además, ha advertido de que "los procesos independentistas no se frenan con el Código Penal". "Se parará una vez, pero no se va a parar siempre", ha afirmado en una entrevista con Europa Press.

Otegi ha rechazado que haya habido un cambio de 'Presupuestos por presos' y ha señalado que el pacto sobre las cuentas está "explicitado" con "luz y taquígrafos". También ha destacado la incorporación de la transferencia de Tráfico en Navarra a la Policía Foral, hasta ahora en manos de la Guardia Civil.