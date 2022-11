Viene otra triste Navidad para ‘olvidados’ del 19S, tras 5 años sin hogar

Damnificados del sismo del 19 de septiembre (19S) del 2017, del edificio que estaba ubicado en Paseo de los Granados 76, en la alcaldía Coyoacán, se manifestaron este viernes a fin de presionar a las autoridades para la reconstrucción de sus hogares, a poco más de cinco años del movimiento telúrico que ‘les arrebató’ su vivienda.

Los protestantes bloquearon las avenidas 20 de noviembre y José María Izazaga en el Centro Histórico desde las 10:00 hasta cerca de las 14:00 horas. Se retiraron del lugar tras ser atendidos por Secretaría de Gobernación.

Damnificados de Paseo de los Granados 76, en la alcaldía Coyoacán. Manifestación en el Centro Histórico. Foto: Cortesía

El pasado 15 de noviembre los damnificados del lugar antes citado cumplieron cuatro años de la demolición de su inmueble, que constaba de ocho niveles, 12 departamentos y cuartos de azotea. En aquel tiempo un corresponsable en Seguridad Estructural constató el agrietamiento en muros interiores, lo que provocó que algunos tuvieran colapso parcial, así como en niveles superiores, por lo que se decidió la demolición.

Hasta ahora, el edificio no ha sido reconstruido y aún no tienen fecha estimada, puesto que la Comisión de la Reconstrucción no tiene aún asignada una constructora para ‘levantar’ este predio.

‘Olvidados’ de la Reconstrucción

En el quinto aniversario del 19S del 2017, Publimetro publicó un reportaje sobre los ‘olvidados’ de la Reconstrucción y en ese momento la Comisión replicó sobre el caso de Paseo de los Granados número 76.

Mientras que Carlos Ramírez -uno de los damnificados de ese lugar- declaró a este diario que no tenía asignada una empresa para desarrollar su proyecto, la Comisión respondió que eso era falso y que en una reunión que se llevó a cabo el 9 de septiembre se les informó que la constructora comenzaría la obra en octubre 2022.

Sin embargo, las afirmaciones de la Comisión volvieron a quedar sin validez, lo que provocó que los damnificados salieran este viernes a bloquear calles principales de la Ciudad de México.

Damnificados de Paseo de los Granados 76, en la alcaldía Coyoacán. Manifestación en el Centro Histórico. Foto: Cortesía

En las mantas que llevaron a la protesta, acusaron que en este tiempo solo han recibido promesas, engaños, burocracia, mentiras, simulación y abandono.

“Somos damnificados e ignorados por la Comisión de la Reconstrucción y Gobierno de la Ciudad de México, 5 años sin hogar. No más mentiras, no más engaños, exigimos la reconstrucción de nuestro hogar” — - reclamaron los manifestantes.

‘Borran’ dato de viviendas por entregar

Cuando se publicó el reportaje “19S ‘de la esperanza a la mordaza’: Callan 9 mil olvidados de la reconstrucción tras el sismo” en el Portal para la Reconstrucción transparentaban el dato de las 22 mil 187 viviendas que resultaron dañadas por el sismo del 2017. En ese entonces, faltaban nueve mil 414 por entregar.

Actualmente el dato del censo total de daños ya no aparece y en el sitio únicamente se observa las viviendas que han sido entregadas, correspondientes a 13 mil 160, es decir que sigue el faltante de nueve mil 027 familias que no han recuperado su patrimonio.

LO MÁS LEÍDO EN CDMX: