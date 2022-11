Astronautas españoles ensalzan el talento europeo pero critican la burocracia frente a EEUU: "Somos mucho más lentos"

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

Los españoles Pablo Álvarez Fernández (León, 1988) y Sara García Alonso (León, 1989), seleccionados por la ESA entre 17 candidatos a astronauta, han ensalzado el talento en el sector aeroespacial que tiene Europa, aunque han criticado "la burocracia, la velocidad": "Somos muchísimo más lentos".

"Lo que tenemos en Europa y tenemos que estar muy orgullosos es la materia prima, los cerebros. Tenemos gente excepcional que es capaz de llevar una misión de principio a fin, desarrollar cualquier cosa", ha celebrado Álvarez Fernández en una entrevista a Europa Press.

Aunque ha asegurado que Europa tiene una industria "muy potente", ha lamentado que hay dos cosas "que lastran un poco al sector": La inversión y la burocracia. Precisamente, ha señalado que la parte comercial es "quizás" en la que más está despuntando Estados Unidos, cuyo sector aeroespacial "es muchísimo más dinámico" que en Europa.

Para intentar apoyar al sector europeo, la ESA ha creado un directorado nuevo de comercialización, con el objetivo de buscar financiación para 'startups' y ayudar a empresas privadas y personas "que tienen ideas que quieren llevar a cabo" y así tener "ese primer colchón" de un primer cliente o una forma de desarrollarlo.

La idea de la Agencia Espacial Europea, según cree el astronauta, "no es dirigir la exploración y dónde llegar" sino "más bien ser el jardinero que cuida las plantas con las necesidades de cada una para que lleguen a buen puerto". "Tengo mucha confianza en que va a dinamizar el sector en pocos años", ha manifestado.

El astronauta español también ha subrayado que la ESA tiene unos objetivos "muy distintos" al turismo espacial que llevan a cabo magnates como el fundador de Amazon, Jeff Bezos. En concreto, ha precisado que los objetivos de la Agencia Espacial Europea "son de desarrollo científico y tecnológico".

No obstante, ha reconocido que las "nuevas oportunidades" del turismo espacial "abren nuevas posibilidades" que se pueden aprovechar, como las mejoras tecnológicas, abaratar subir al espacio, mejorar los distintos procesos en términos de contaminación, por lo que no pueden "estar en contra" de estos viajes espaciales al ser "dos temas completamente distintos" a los desarrollados por la ESA.

DESCARTAN PONER LOS PIES EN MARTE: "AÚN FALTA PARA ESO"

Aunque la ESA va a desarrollar un Lander europeo para lanzar en 2028 y tiene pendiente el retorno de muestras de Marte, una misión que se hace en conjunción con la NASA, los astronautas han descartado poner los pies en el planeta rojo. "Aún falta para eso", ha sentenciado la astronauta española.

Por su parte, el astronauta ha explicado que traer una muestra de Marte "es un reto" y que para que salga bien "tienen que salir bien muchísimas partes de la misión, no puede fallar ninguna". "Es tremendamente difícil hacer esto, imaginaos llevar a una persona con todo lo que necesita, el soporte vital, las comunicaciones que pueden tardar entre 3 y 21 minutos dependiendo de la posición, no se podría volver en caso de problema médico, la radiación es tremenda, hay muchas cosas que resolver antes de que podamos llegar a Marte. Ojalá la siguiente generación", ha deseado.

Sobre la posibilidad de realizar una misión a Marte pero con pocas probabilidades de retorno, la astronauta ha reconocido que es "una cuestión difícil" y que habría que evaluar las posibilidades de éxito de la misión y "lo que va a suponer para la humanidad y para el desarrollo tecnológico y científico". "Si te dicen que es una misión suicida pues no", ha añadido.

Sin embargo, Álvarez Fernández ha apostillado que si tuviera "75 u 80 años a lo mejor" se plantearía una misión suicida a Marte, a lo que García Alonso ha respondido que sería "una decisión extremadamente complicada de tomar" ya que sería "dar tu vida por la ciencia".

SUEÑAN CON LLEGAR A LA LUNA: "¡QUÉ MARAVILLA PISAR LA LUNA!"

Si tuvieran la oportunidad de elegir una misión, ambos astronautas coinciden en que sería poder poner los pies en la Luna, aunque García Alonso reconoce que también le gustaría y aceptaría "de buen grado" una misión "que pudiera aportar a la sociedad, que tuviera un objetivo claro, bonito, definido". "Pero luego está la parte de explorador. ¡Qué maravilla sería poder pisar la Luna!", ha enfatizado la astronauta.

Ambos han hecho hincapié en la necesidad de llevar a cabo toda la investigación que implica la exploración lunar, ya que con los programas Apolo "apenas se llegó a rascar la superficie de todo lo que se podía estudiar acerca de la Luna". Así, la astronauta ha afirmado que traer muestras de más puntos interesantes dentro del satélite natural de la Tierra daría "mucha información" a nivel científico del origen del Sistema Solar en general.

Además, ha incidido en la importancia de ver si hay muestras de agua o metales y de saber si se pueden utilizar los distintos recursos que se pueden encontrar en la Luna, así como "la oportunidad de desarrollar sistemas robóticos que se puedan aplicar luego a futuras exploraciones más allá de Marte".

El ser humano, según han señalado los dos astronautas, todavía no ha desarrollado una tecnología que permita proteger a una persona de la radiación "en una escala de tiempo bastante larga", por lo que rechazan que sea posible vivir permanentemente en la Luna. "No, ahora mismo no. Todavía no estamos en ese punto", han comentado.

¿VIDA EXTRATERRESTRE INTELIGENTE?

Aunque Álvarez Fernández lo tiene más claro que la astronauta García Alonso, ambos creen que es posible que haya vida inteligente fuera de la Tierra. "Viendo el tamaño del universo lo improbable sería que no la hubiera, me imagino que algo tendrá que haber, no vamos a estar tan solos en una inmensidad tan grande", ha indicado el español.

Al respecto, la astronauta considera "firmemente" que hay formas de vida y de materia orgánica más allá de la Tierra, aunque tiene "más dudas" de que haya formas de vida inteligente, aunque le gustaría que las hubiera. "Formas de vida inteligente como nos podemos imaginar alienígenas de las películas tengo más dudas, pero me encantaría creer que sí. I want to believe", ha sentenciado.

En este punto, ambos astronautas han hablado sobre películas de ciencia ficción que tratan el tema del espacio, coincidiendo ambos en que su preferida es la cinta dirigida por Christopher Nolan 'Interstellar', aunque haya "una estantería que habla", y Álvarez Fernández también ha hecho mención a 'The Martian', dirigida por Ridley Scott: "El libro es espectacular, se preocupa mucho de tener una base científica".

"A mí es quizás la que más me ha gustado ('Interstellar'). Hay muchos videos de divulgación en Youtube que analizan la parte física y la parte científica que hay detrás de la película con sus pros y sus contras, no deja de ser ciencia ficción pero es interesante", ha dicho la astronauta.

Aunque están deseando subirse a un cohete para salir de la Tierra, ambos han reconocido el respeto que les da tanto el despegue como la reentrada a la atmósfera. "Creo que el momento en el que todo el mundo piensa es subirte al cohete, sentarte, esperar dos horas hasta que eso arranque. En el momento en el que se enciende el cohete por primera vez, no quiero pensar el subidón de adrenalina", ha relatado el astronauta, a lo que su compañera ha añadido: "Aunque la entrada a la Tierra también cuidado".

Por último, los astronautas han valorado la comida que tendrían que comer en el espacio donde, al estar con microgravedad, "todo lo que genere migas o restos va a quedarse volando y puede obstruir y dañar sistemas o acabar en los filtros", por lo que el alimento tiene que ser "algo que no se desprenda de la propia comida, por lo que viene deshidratada o en bolsitas".