Luis Enrique vería "una opción" presentarse a las elecciones como promesa si ganan el Mundial

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

"Podría ser una opción", señaló entre risas Luis Enrique durante su 'stream' en su canal de 'Twitch'. "Me comprometería a que si no cumplo el 50 por ciento de las cosas que prometa, lo dejo, pero no estaría mal", añadió.

En este sentido, el asturiano dejó claro que le gustaría que esta posibilidad fuese norma más común. "El que quiere gobernar se puede equivocar, pero que cumpla al menos el 50 por ciento de lo que promete. Además, todavía no he visto ningún partido de la oposición que valore que el Gobierno ha hecho algo bien, da igual el Gobierno que sea, hay que tener algo de sentido común", demandó.

El de Gijón dio las gracias por el "cariño y respeto" que vivió este domingo en un día "muy especial" por que era el 13 cumpleaños de su hija Xana. "Mi familia y yo os estamos agradecimos eternamente y fue una lástima que no pudimos acabar con una victoria", comentó el técnico.

Luis Enrique admitió que de momento es "optimista de cara a lo que viene" y remarcó que plantearon "bien" el choque ante Alemania, que estuvieron "cerca de poder resolverlo", y que su análisis realizado este lunes fue "bastante mejor" de lo que esperaba.

En este sentido, indicó que en la charla había entre los jugadores "un poco espíritu" de que habían "perdido algo". "La gente no se estaba felicitando, había el sentimiento de que se había escapado la clasificación", apuntó.

"Eso es bueno porque ves el nivel del equipo y que no le vale empatar con Alemania. Nuestra charla ha sido para reforzar lo que hicimos muy bien y corregir aspectos, más de pulir algunas 'cositas'", subrayó, insistiendo en que deben "pensar a lo grande" en esta Copa del Mundo y defendiendo una vez más a Unai Simón y sus riesgos a la hora de iniciar el juego porque "si no jugase bien con los pies no sería el portero de la selección".

El seleccionador nacional confirmó que Gavi no entrenó por "un golpe en rodilla sin ninguna complicación" en un día donde pudieron venir los familiares durante "un par de horas" y donde cuatro jugadores tuvieron que pasar el control antidopaje por sorpresa de la FIFA.

Volviendo al partido con Alemania, elogió tanto la figura de Jamal Musiala, al que considera "muy joven pero con muchísima calidad" y del que le sorprendió "su capacidad para dominar gestos técnicos", como la de su homólogo en el banquillo, Hansi Flick. "Me cae especialmente bien porque es cercano y su nivel futbolístico es altísimo. Como una pareja, hemos quedado para la final, ojalá se cumpla ese vaticinio", resaltó con una sonrisa, calificando de "impresionante" las imágenes de apoyo en Barcelona y la audiencia que tuvo el partido en 'La 1'. "Esta selección transmite", manifestó.

Además, admitió que considera al Mundial como "la parte alta" de la Liga de Campeones, donde están "los mejores jugadores y equipos, y que tiene un nivel superior al de la Liga". "Equiparamos el Mundial a los equipos 'top' de la Champions", puntualizó, reconociendo que hay selecciones "con más 'pegada'" que la suya, citando a Brasil y Francia, pero ninguna mejor "en lo futbolístico", y que de entre las que le ha sorprendido está Marruecos, posible rival en octavos.

"A Japón la conocemos bien, tiene jugadores de calidad, rápidos y dinámicos. Cuando van perdiendo son capaces de presionar y nos va a presentar complicaciones por su calidad, no será fácil por la necesidad que puedan tener, pero no queremos especular, queremos ganar", detalló sobre el combinado nipón, ante el que se jugará la continuidad.

Por otro lado, Luis Enrique habló de otros temas conocidos como las multas económicas que puede imponer en las concentraciones, "las habituales en un equipo de fútbol" y que se van doblando si uno reincide. "El que se despista el día de partido paga el doble. 'Pican', pero poca gente que llegue tarde", aclaró. Igualmente, recordó que el móvil "no se puede usar en comedor" y que no le preocupa en exceso "a qué hora". "Me interesa que disfruten de estar concentrados y que haya un ambiente de serenidad y cachondeo", declaró.

El entrenador gijonés también citó algunas de sus preferencias, como la filosofía estoica, con autores como Séneca o Marco Aurelio, o musicales. "Soy más de Víctor Manuel, 'El Último de la Fila', Manolo García, Enrique Bunbury y escucho mucho ahora a 'Besmaya'", relató.

Finalmente, Luis Enrique confesó que se siente "súper a gusto" con esta faceta de 'streamer' y no descarta continuar haciéndolo tras el Mundial porque le gusta "comunicar". "Pero mi línea es que cuando no juega la selección me aparto y me gusta vivir tranquilo y estar con mi familia", expresó, confirmando que viendo como está va a "descansar" en esta faceta el día después de los partidos y que en el 'stream' de este martes estará acompañado de Joaquín Valdés, psicólogo del combinado nacional.