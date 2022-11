Belarra critica que el PSOE retrase la Ley de Familias con argumentos "incomprensibles": "No podemos seguir fallando"

MADRID, 29 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado en un vídeo difundido en redes sociales, en vísperas a la rueda de prensa del Consejo de Ministros, tras conocerse que la norma no llegará hoy al órgano ejecutivo para su aprobación, como se había anunciado. "No podemos seguir fallando a las familias, por eso la Ley de Familias no puede esperar más", ha reclamado.

Una demora que, según fuentes de su departamento, se comunicó anoche por parte del Ministerio de Presidencia y les suscita "preocupación", pues es un proyecto legislativo "urgente" y un hito del Plan de Recuperación. Mientras que la formación morada ha reprochado falta de razones de peso para no validarla, máxime cuando ha pasado todas las fases y deliberaciones previas.

"Por desgracia esta ley ha vuelto a ser retrasada por el ala socialista del Gobierno, con argumentos desde mi punto de vista incomprensibles. Soy consciente de que somos fuerzas distintas que representan intereses diferentes, pero creo que el consenso en torno a la protección de las familias debería ser signo de unidad del Gobierno", ha apostillado Belarra.

De esta forma, ha incidido en que el Ministerio de Derechos Sociales lleva mucho tiempo trabajando en la normativa y espera que pronto pueda ver la luz, porque incluye medidas como un permiso retribuido de cinco días para el cuidado de familiares, un permiso de ocho semanas a que se pueden acoger los progenitores hasta que su hijo tenga ocho años, ampliar la ayuda de 100 euros por hijo a mujeres desempleadas o con empleo parcial o equiparar a las madres con dos hijos a las familias numerosas y gozar con ello de descuentos en educación y transportes.

Es más, Belarra ha reflexionado que esta norma es necesaria validarla cuanto antes, porque la cuestión es que la mayoría de las mujeres no quieran tener hijos sino que "no pueden".

"Una vez que tienes hijos parece que te tienes que convertir en una superheroína, una superheroína que tiene que llegar a todo, cuidar, trabajar, pasar tiempo con tu pareja... No es casualidad que se diga que en España la conciliación no existe", ha ahondado la titular de Derechos Sociales.

Por eso, quieren aprobar esta ley para ayudar "de verdad" a las familias, para potenciar la conciliación y garantizar que las "mujeres sean más libres de elegir ser madres y cuando serlo".