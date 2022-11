Bad Bunny repite por tercer año consecutivo como artista más escuchado en el mundo, según Spotify

MADRID, 30 (EUROPA PRESS)

En segunda posición se encuentra la cantante y compositora Taylor Swift, por su álbum 'Midnights'. En tercer lugar, se encuentra Drake, el rapero estadounidense que ha alcanzado este año el récord de 50.000 millones de reproducciones en Spotify; en cuarto lugar The Weeknd, y en quinta posición BTS, el grupo de pop surcoreano.

En cuanto a artistas españoles, Rosalía ocupa la primera posición, seguida de Quevedo como segundo artista español favorito por los fans a nivel mundial. Respecto a las cinco artistas más escuchadas en el mundo, además de Taylor Swift, están Doja Cat, Dua Lipa, Billie Eilish y Ariana Grande.

En lo referido a canciones más escuchadas en 2022 a nivel mundial, la más reproducida es 'As It Was', de Harry Styles, todo un que desde su fecha de lanzamiento el pasado mes de abril, ya acumula más de 1.500 millones de reproducciones en todo el mundo. El segundo lugar lo ocupa 'Heat Waves', de Glass Animals; el tercer puesto 'Stay', la colaboración de The Kid LAROI con Justin Bieber, que repite en el ranking un año más como una de las favoritas; y en cuarto y quinto lugar, respectivamente, se encuentran dos temas de Bad Bunny, 'Me Porto Bonito' y 'Tití Me Preguntó', provenientes de su último álbum, 'Un Verano Sin Ti' (2022).

En el caso de España, Bad Bunny también es el artista más escuchado, seguido de Rauw Alejandro, y la tercera Quevedo, quien se corona como el artista español más escuchado del año en España. Así, Quevedo continúa este año acumulando récord tras récord tras ser también el artista más escuchado del verano gracias a su colaboración con Bizarrap, el reconocido productor argentino.

El 'top 10' lo completan Bizarrap, Anuel AA, Duki, Myke Towers, Mora, ROSALÍA y Feid. Y en cuanto a artistas femeninas más escuchadas en España, el puesto número uno lo ocupa Rosalía, que este año ha dado la vuelta al mundo de la mano de 'Motomami', su último álbum lanzado el pasado marzo. La segunda artista más escuchada es Aitana, seguida de KAROL G, en tercera posición; Shakira, en cuarto lugar, y Taylor Swift, en quinto lugar. Este 'top 10' de artistas femeninas más escuchadas en nuestro país se completa con Ana Mena, Maria Becerra, Nicki Nicole, Bad Gyal y Becky G.

CANCIONES MÁS ESCUCHADAS

La canción más escuchada en España es la colaboración entre Bizarrap y Quevedo, 'Quevedo: Bzrp Music Sessions. Vol.52'. El tema, que salió publicado el 6 de julio, ha conseguido permanecer el número uno hasta siete semanas en el 'Top 50 Global' de la plataforma, la lista con los éxitos más escuchados a nivel mundial. De hecho, también aparece dentro de las diez canciones más escuchadas en el mundo en Spotify.

La segunda canción más escuchada es 'Tití Me Preguntó', de Bad Bunny; 'La Bachata', de Manuel Turizo, en tercer lugar; 'Me Porto Bonito', otro éxito de Bad Bunny, y 'Tiago PZK: Bzrp Music Sessions, Vol. 48', el tema de Bizarrap junto con el rapero Tiago PZK, en quinto lugar.

El 'top 10' se completa con 'Cayó La Noche', el remix de los artistas canarios, Abhir Hathi, Bejo, Cruz Cafuné, EL IMA, Juseph, La Pantera y Quevedo; 'Desesperados', de Rauw Alejandro; 'Despechá', de Rosalía; y dos temas de Bad Bunny, 'Ojitos Lindos' y 'Tarot'.

PODCASTS MÁS ESCUCHADOS

Los pódcasts continúan captando seguidores este año. De hecho, según el informe sobre los hábitos de consumo de pódcast en España elaborado por Spotify en 2022, más del 40 por ciento de los usuarios de Spotify en España escucha pódcasts y su consumo se ha duplicado en tan solo un año, experimentando un crecimiento de un 106%.

Así, Spotify también presenta los pódcasts más escuchados que han acompañado a los usuarios en 2022. Entre ellos, el número uno en España es 'The Wild Project', el pódcast de entrevistas dirigidas por Jordi Wild, seguido de 'Estirando el chicle', uno de los grandes éxitos presentado por Carolina Iglesias y Victoria Martín. En tercer lugar se encuentra 'Nadie Sabe Nada', de la mano de Andreu Buenafuente y Berto Romero; en cuarto, 'Entiende Tu Mente', el pódcast exclusivo de Spotify sobre psicología y bienestar, y en quinto lugar, otro exclusivo de la plataforma, 'El Podcast de Marian Rojas Estapé'.