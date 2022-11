María Elena Ríos denuncia ante la FGR a Alejandro Murat por violencia institucional

La saxofonista, María Elena Ríos, presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador saliente de Oaxaca, Alejandro Murat, por violencia institucional.

Desde el Zócalo de la Ciudad de México, la sobreviviente de la tentativa de feminicidio en septiembre de 2019 y su representante legal, Diana Cristal González Obregón, recordaron que Murat Hinojosa no ofreció la disculpa pública por las negligencias y omisiones en su caso como recomendó este año la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

“Es imperdonable que siendo sobreviviente de feminicidio, a unos días de terminar o concluir el cargo como gobernador de Oaxaca, (Murat) no ha cumplido, ni tiene claridad con nosotros, principalmente con ella (María Elena Ríos) como víctima directa, conmigo –como su abogada– de decirnos cuándo va a dar la disculpa pública que no es un favor, es una obligación”. — Diana Cristal González Obregón.

Ríos fue agredida con ácido el 9 de septiembre de 2019 por allegados al ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Juan Antonio Vera Carrizal, quien está detenido por ser considerado como el autor intelectual de la tentativa de feminicidio.

La saxofonista recalcó que el sexenio de Alejandro Murat es en el que más se han cometido feminicidios en los últimos 24 años, y relató que Murat ha puesto condicionantes para ofrecer sus disculpas públicas, como la presencia de la titular de la CNDH, Rosario Piedra.

La víctima de tentativa de feminicidio, indicó que Juan Antonio Vera Hernández (hijo de Vera Carrizal y también señalado como presunto autor intelectual), no ha sido capturado por su relación con el todavía gobernador de Oaxaca, y refirió que ambos tienen negocios relacionados con el huachicol.

“Actualmente, Juan Antonio Vera Hernández , hijo de Juan Antonio Vera Carrizal, sigue libre, yo lo he visto, no lo han querido detener porque existe un pacto, y más allá de un pacto patriarcal, es un pacto de amistad, sí de compadrazgo; pero que existen muchos intereses de por medio, y cuidado con lo que voy a decir, Alejandro Murat Hinojosa y Juan Antonio Vera Carrizal tienen vínculos con el huachicol”. — María Elena Ríos.

Ríos afirmó que el otrora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, viajó a Oaxaca porque 500 millones no tenían explicación; no obstante estos desaparecieron.

Conferencia de prensa por las violaciones a mis derechos humanos, de mi familia y oaxaqueñas por parte de ALEJANDRO MURAT HINOJOSA. https://t.co/fHxgTWWgTY — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) November 29, 2022

En la denuncia con fecha del 29 de noviembre de 2022, fue presentada en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra), la saxofonista acusa al priista de violencia institucional y de otros actos violentos. Asimismo, solicita a la FGR atraer su caso de tentativa de feminicidio por las violaciones a sus derechos humanos durante más de tres años por funcionarios públicos de Oaxaca.

#Hoy ejercí mis derechos por ser violentada y vulnerada en materia de género por @alejandromurat @GobOax

Presenté denuncia ante la @FGRMexico.

Temo por mi vida y de mi familia, pues también denuncié hechos posiblemente constitutivo de delincuencia organizada. #OaxacaFeminicida pic.twitter.com/MbJsF75Dmp — •𝐄𝐥𝐞𝐧𝐚 𝐑í𝐨𝐬 🎷 (@_ElenaRios) November 29, 2022

Ríos denunció que el gobierno de Oaxaca le ha negado los tratamientos a los que tiene derecho, “al día de hoy me deben más de 150 mil pesos, pero eso no es nada a todo el saqueo que se llevó Alejandro Murat de Oaxaca. He tenido que mendigar esos tratamientos médicos, sí, actualmente sigo endeudada con mis tarjetas de crédito para poder pagarlos” sostuvo.

Murat concluye su mandato oficialmente este 30 de noviembre y pasará la estafeta a Salomón Jara este 1 de diciembre. Durante su sexenio, las autoridades oaxaqueñas reportaron 235 feminicidios (del 1 de diciembre de 2016, al 31 de octubre de 2022); sin embargo, organizaciones documentaron más de 700 feminicidios durante el sexenio del priista.