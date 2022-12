Busquets: "Más pronto que tarde me llegará el dar un paso al lado"

BARCELONA, 1 (EUROPA PRESS)

"He tenido la suerte de estar muchísimos años, de poder conseguir muchísimas cosas y creo que de marcar una época con el club. Creo que más pronto que tarde, porque tengo 34 años, me llegará la oportunidad de dar un paso al lado", comentó en el programa 'LaLiga Es Mundial' de LaLiga.

En este sentido, aseguró que le tocará afrontar que venga un jugador de fuera, o de la Masia en caso del Barça, que "funcione" en su posición con unas características diferentes. "Pero lo importante es que el rendimiento sea muy alto", avisó a su futuro relevo.

"Sí que hay sustituto, aunque no sean jugadores iguales es ley del fútbol. Se han ido compañeros que eran top mundiales y han llegado otros, con perfiles diferentes. El fútbol sigue y evoluciona. El club está por encima de todo y a mí me pasará como a los otros compañeros", aseguró al respecto.

Para Busquets, la clave de seguir activo y siendo titular es "cuidarse y trabajar mucho". "En el club tenemos todos los medios y me cuido mucho, en el club y fuera. Sobre todo, hay que entrenar bien y ser consciente de donde estoy, de la exigencia que debes tener en cada entreno y partido. Y que eso se traslade a la confianza que te den compañeros y 'staff' con el entrenador a la cabeza", comentó.

"Lo que destacaría más de mí es que soy un jugador de equipo que intenta tener todo controlado a nivel táctico y mental. Y luego intento hacer mejores a mis compañeros. Si puede ser que llegue a una ayuda a un defensa o lateral, mucho mejor. O que esté bien colocado para evolucionar la jugada de la mejor manera, la más rápida. Intentar hacer todo lo que el equipo necesite", argumentó.

Por otro lado, reconoció que el entrenador que más le ha marcado ha sido Pep Guardiola. "Es con quien más años he estado, más entrenos he compartido y estuvo en una época crucial de estar en el filial y pasar al primer equipo. Me dio otro punto de vista con el estilo Barça que tanto ha funcionado", celebró.

"Dicen que soy un enfermo del fútbol porque me gusta, al final es mi pasión y también mi trabajo. He tenido mucha suerte de poder dedicarme a lo que me ha gustado desde pequeño", se sinceró el de Ciutat Badia.