Deportes.-José Luis Terreros: "A veces los jueces no están suficientemente informados de la ley antidopaje"

"No tenemos ningún peligro de que haya un tirón de orejas de la AMA ni ninguna cosa gorda como pasó en el 2016", expresó Terreros durante su participación en los 'Desayunos Deportivos' de Europa Press, patrocinados por Loterías y Apuestas del Estado, Repsol, Unicaja Banco y DAZN.

El directivo advirtió en este sentido que la Agencia Mundial Antidopaje es "un organismo poco amigable". "Está para ayudar, pero a veces no tanto. Todos los días tenemos algo de ellos, preguntas que a veces te hacen perder el tiempo", señaló

Preguntado por la 'Operación Puerto' del año 2006, recordó que es "altamente improbable" que se vuelva a repetir "una operación de ese calado" y que cuando se produjo, en el mes de junio, "no había ninguna ley antidopaje". "Sólo se podía perseguir de forma penal y por delitos contra la Salud Pública", afirmó.

"Las sanciones estaban en manos de las Federaciones y no había las herramientas y los medios que existen ahora para que no hubiera ocurrido esto. Hubo problemas con las muestras de sangre, sus análisis y su conservación que son temas que desde el punto de vista técnico están resueltos con la nueva ley", añadió el aragonés.

José Luis Terreros también habló del último caso destapado que implica al doctor Marcos Maynar y por el que están investigados el exdirector deportivo Vicente Belda y su hijo. El director de la CELAD celebró el éxito de "la potentísima y satisfactoria Unidad de Inteligencia", pero lamentó que "a veces" se topen con "obstáculos judiciales".

"A veces creo que los jueces españoles no están lo suficientemente informados sobre las leyes antidopaje y no argumentan suficientemente bien", advirtió Terreros, que remarcó que llevaban trabajando "desde hace mucho tiempo" en esta operación con la UCO. Tras subrayar que "estaba prevista la entrada y el registro del laboratorio de Maynar", apuntó que "para poder sancionar" necesitaban que la jueza les autorizase a acceder a los datos. "Y de forma misteriosa nos los negó", recalcó.

"Le hice un informe sobre la peligrosidad de las sustancias encontradas y que dejase a la UCO que nos pasase los datos para sancionar a los implicados. Según el punto 6 del artículo 31 de la nueva ley tienen que darnos parte de culpa, pero no dio el permiso porque el procedimiento no se ha sobreseído", aclaró con tono escéptico.

"TENGO MUCHÍSIMO MIEDO AL DOPAJE GENÉTICO"

Por otro lado, cree que con la nueva legislación está "perfectamente aclarado" cualquier situación con el Pasaporte Biológico y que no se puede repetir un caso como el de Ibai Salas, que de momento no ha sido sancionado por presuntas irregularidades en este documento.

Actualmente, el caso está en manos de la Audiencia Nacional y desde la CELAD no pueden "hacer nada". "Dijeron que el pasaporte no era válido como prueba por la anterior redacción de la ley, aunque yo creo que estaba suficientemente claro", indicó, aseverando que fue la AMA la que "recurrió" ante la justicia contencioso-administrativa y ante la Audiencia Nacional. "Vamos de la mano con ellos y no temo represalias por su parte", consideró.

Además, sobre el tema de las denuncias anónimas, Terreros cree que en España "hay más un tema de corporativisimo por el hecho de ser amigos", y aseguró tener "muchísimo miedo" al dopaje genético. "La terapia genética tiene un gran porvenir, pero usada de forma clandestina es espeluznante", avisó, negando la existencia del dopaje tecnológico.

"Todo lo que se usa en el dopaje proviene de la medicina y ahora la tecnología de los laboratorios son capaces de detectar las sustancias a mayor velocidad. La investigación médica y biológica es más potente y rápida que en 2006", manifestó el directivo, que también hizo hincapié en la necesidad de invertir porque las máquinas de estos centros tienen un coste de "400.000 euros".

Sobre el trabajo de su comisión, Terrero puntualizó que hacen controles "por millón de licencias" y que por eso salen datos tan bajos. "En 2019 hicimos 1.000 controles por millón de licencias y la última vez 800. Hemos bajado un poco, pero países como Alemania, Canadá, Países Bajos o Dinamarca hacen 500. En las estadísticas de la AMA, somos en esfuerzo, calidad y eficiencia somos el tercer país tras Bélgica, que tiene cuatro agencias antidopaje que compiten entre ellas, e Italia", resaltó.

Igualmente, detalló que el fútbol es el tercer deporte con más controles en virtud de "un análisis de riesgo donde se puntúa el peligro, los resultados del país, el dinero invertido, la asistencia de público o historia del dopaje". "Sabemos a qué deporte hacerle más controles", admitió.

La CELAD contará para 2023 con nueve millones de presupuesto, "el mismo que en 2022". "De recursos estamos bien. El problema es que el laboratorio se va al Instituto Carlos III y que el Departamento de Deporte y Salud vuelve al CSD por lo que tenemos que revertir parte allí y eso puede hacer que estemos un poco más apretados, pero lo podremos hacer sin ningún problema. El 2024 es año olímpico y habrá que tener mas recursos", explicó.