Edy Smol tacha de “corriente” a Lilly Téllez por criticar reunión con Sheinbaum

Este miércoles, la jefa de Gobierno de la CDMX, Claudia Sheinbaum y Edy Smol, crítico de moda tuvieron una reunión. Ante esta situación, los comentarios de la senadora panista, Lilly Téllez no se hicieron esperar, por lo que subió un mensaje criticando la reunión en su cuenta de Twitter, mismo que fue respondido por el fashionista.

“Lilly se murió de envidia de que a ella yo no la pelo y viene y se mete en el cariño entre la doctora Claudia Sheinbaum y tu servidor. Sé que se muere de envidia Lilly y no pudo esconder los celos de yo jamás a ella la apoyaría”. — Edy Smol

Luego de que la senadora por la bancada del PAN diera a conocer su opinión respecto a la reunión entre los dos personajes, Smol percibió y señaló a Téllez de “grosera, corriente e hiriente”.

“Señora Lilly Téllez en “su gobierno” no habrá payasadas simplemente porque usted NO va a tener gobierno. Guarde el tweet, se acuerda de mí, quién se mete, se burla del peso corporal de los mexicanos no podría aspirar a ser presidenta. Usted no le llega a los talones a @ClaudiaShein”. — Edy Smol

Origen del conflicto entre la senadora y el fashionista

El conflicto se desarrolló luego de que Sheinbaum publicara en su cuenta de Twitter el gusto que le generaba haberse reunido con el artista. La jefa de gobierno de la CDMX escribió, “Tuve el agrado de conocer y platicar con Edy Smol, una persona de gran corazón; hablamos del amor como parte fundamental de la vida y de las acciones diarias”.

Tuve el agrado de conocer y platicar con @EdySmol, una persona de gran corazón; hablamos del amor como parte fundamental de la vida y las acciones diarias. pic.twitter.com/uIEGTyH4E8 — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) November 30, 2022

Al ver en redes sociales la conciliación, Téllez dio retweet y reaccionó asegurando que en su gobierno “habrá seriedad, no payasadas”. Además escribió, “Daremos paso a la razón y la ciencia; no se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo. No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos”.

En mi gobierno habrá seriedad, no payasadas.



Daremos paso a la razón y a la ciencia; no se rebajará la administración pública a propaganda electorera de circo.



No hay tiempo que perder ante los graves problemas de los ciudadanos. https://t.co/9cwLolcoMi — Lilly Téllez (@LillyTellez) November 30, 2022

Lo más visto en Publimetro TV