Declaran ‘huérfanas’ a jóvenes que murieron en coladera de CDMX

Las actas de defunción de Esmeralda y Sofía, jóvenes que murieron al caer en una coladera sin tapa en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX), aparecen como huérfanas, pues en el documento las autoridades omitieron poner el nombre de sus padres.

María Elvira Canchola Montoya, mamá de las dos jóvenes que fallecieron, acudió a la Fiscalía de Iztacalco a exigir que se dé con el responsable o responsables de vigilar y verificar que esos espacios estuvieran en óptimas condiciones.

Pidió que la sanción no se reduzca sólo a la empresa encargada del mantenimiento de esa infraestructura, pues hay personas involucradas, que debieron firmar los permisos o estar pendientes de que el mantenimiento se cumpliera.

Rechazó la versión de la fiscal Ernestina Godoy, en el sentido de que sólo se podrá sancionar a la empresa encargada del mantenimiento de dichas coladeras, y no a una persona física, ya que esto borraría de un plumazo la responsabilidad de autoridades, que también deben velar y estar al tanto para prevenir este tipo de tragedias.

La mamá de Esmeralda y Sofía aclaró que no es su intención obtener una reparación económica, puesto que eso no devolverá la vida a sus hijas, de 16 y 23 años, y en memoria de ellas pidió que se busque y sancione a la persona física que causó la muerte de ambas.

María Elvira Canchola Montoya aceptó la representación del jurista Teófilo Benítez Granados para buscar justicia por la muerte de sus hijas.

“Estamos fuera de la Fiscalía de Iztacalco, desde ahorita nos damos cuenta que el gobierno nos va a poner trampas, las actas de defunción de mis niñas aparecen sin nombres de padres, mis hijas no son huérfanas, no pude ser posible que desde aquí haya este tipo errores, aquí está el documento donde aparece mi nombre como madre, les pido que busquemos la manera de hacer justicia para mis niñas, porque no merecen pasar por estas situaciones”

— - se quejó la mamá de las jóvenes fallecidas.