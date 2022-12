Las alcaldías de la CDMX deben tener más autonomía para gobernar: Margarita Saldaña

Ante la posibilidad de poder intervenir en los proyectos que se tienen determinados en las alcaldías, los cuales tendrán un impacto en la ciudadanía, la Margarita Saldaña, alcaldesa de Azcapotzalco, dijo que la actual legislación no les permite ser autónomos y poder ser realmente un gobierno que responda a las demandas de los ciudadanos.

Sostuvo que las alcaldías no les fue bien con la Constitución Política de la Ciudad de México, por lo que se deben hacer cambios importantes. En donde los alcaldes puedan tener un mayor conocimiento de los programas o proyectos que se tienen determinado realizar en sus territorios. “Porque al final del día la comunidad a quien ven es a uno, le piden cuentas a uno”.

Para entender el contexto: Insuficiente e injusto el techo presupuestal de 2023 para Azcapotzalco: Margarita Saldaña

“Se nos deben permitir intervenir un poquito más, esto nos ayudaría a bajar un poco el nivel de inconformidad ciudadana. A mí solo me piden mi visto bueno, y esto no es vinculante. Si yo digo que sí o no, no es vinculatorio. Como ejemplo, el cambio de uso de suelo, ese no lo damos nosotros. Pero los ciudadanos nos señalan y nos reclaman. Estamos como sandwich, entre lo que la ciudadanía quiere y la falta de autonomía que tenemos”, explicó en entrevista para Publimetro.

Margarita Saldaña ya fue delegada de Azcapotzalco en 2000-2003. Fotos: Cortesía.

La funcionaria hizo hincapié en que vivimos tiempos muy acelerados, “muy difíciles a veces de tener la posibilidad de hacer una distinción de qué le toca a cada quien hacer, en ese sentido ojalá tuviéramos la madurez para ir asimilando que los gobiernos deben tener la posibilidad de madurar y ser autónomo”, reiteró.

La funcionaría mencionó que los gobiernos se tienen diferentes formas de gobernar y de hacer distintamente las cosas. En este primer año al frente de la alcaldía Azcapotzalco ha tratado de coordinarse lo mejor posible para traer los mejores resultados hacia la ciudadanía.

Te puede interesar: Plan Vallejo 1 para construir 14 mil viviendas sería un dolor de cabeza, advierte alcaldesa

Plan Vallejo

Al preguntarle respecto al proyecto el Clúster de Innovación Industrial más importante de la Zona Metropolitana del Valle de México, que se pretende llevar a cabo en la demarcación que gobierna. La panista dijo que lo ha tratado con la propia Jefa de Gobierno, con la Sedeco, Seduvi y con algunos diputados locales.

“Nosotros consideramos que es muy difícil la convivencia entre la una zona habitacional con empresas. El tipo de industria que tenemos en la demarcación no son empresas chiquitas, casi todas tienen grandes bodegas, manejan equipo pesado, sus procesos, en alguno de ellos, son químicamente de alto riesgo”.

Indicó que la misma Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene catalogada la zona industrial de Vallejo como de alto riesgo, incluso de riesgo químico. “Además de que son empresas establecidas desde hace 70 años. Construir 14 mil viviendas, no van a estar cómodos los vecinos con el ruido de los camiones, los procesos de trabajo de las empresas, “al rato van a querer que sean las empresas las que se vayan, porque ellos eligieron vivir aquí”.

Plan Vallejo I

Sin embargo, para la propia alcaldesa debe haber un poco de responsabilidades sociales de los gobiernos y no solamente recaer en la Iniciativa Privada. “Esto también recae en el Gobierno, en nosotros. Es decir, todas esas personas que traigamos a vivir aquí, al no conocer lo que significa vivir en la zona industrial, al rato van a empezar a protestar y va a ser un cuento de nunca acabar”.

Sostuvo que el proyecto que se presentó se realizó sin ningún estudio, sin ningún diagnóstico previo de lo que realmente se puede hacer o no en esa zona.

Aunque resalto que Azcapotzalco es demarcación muy atractiva para invertir; la cual cuenta con una aduana, un puerto seco, un ferrovalle, escuelas de ferrocarril. “Es un lugar que se presta para mucha inversión, pero al ver las condiciones de infraestructura vial, lo piensa dos veces para venir a invertir, comentó.

Ciclovía Metropolitana

Respecto a este proyecto que se acaba anunciar por el gobierno del Estado de México y la Secretaría de Movilidad (Semovi) de la CDMX, se construirá la primera ciclovía metropolitana que unidad estas entidades, la cual correrá de Naucalpan a Azcapotzalco.

Margarita Saldaña afirmó que no le han compartido el proyecto. “Lo que sabemos es lo que vamos viendo en la calle. No nos han compartido nada”.

Reconoció que los ciclistas no van a desaparecer, no van a dejar de hacer su transporte como lo realizan. Por lo que se debe buscar que tengan las condiciones para poder hacerlo de manera más segura “definitivamente las ciclovías lo que buscan es dar seguridad”.

Ciclistas Colectivos de ciclistas se reunieron para hacer uso de la ciclovía de la 2 Sur que inicia desde el Centro Histórico y se dirige al sur de la ciudad. Foto: Agencia Enfoque

También puedes leer: Metro CDMX recibe solo 0.10% de aumento a su presupuesto para 2023

Rumbo al 2024 en la CDMX

La panista subrayó que el reto que tienen es consolidar su gobierno, aumentar la percepción en la seguridad y avanzar en ampliar el programa del “Tren de Servicios”, que es uno de los programas más exitosos de su administración, donde acude a las colonias a brindarles los servicios que requieren.

¿Buscará usted la candidatura a la Jefatura de Gobierno de la CDMX?

Yo no estoy ahorita casa con la candidatura de la Jefatura de gobierno. Yo siempre procuro ser más prudente al respecto, uno puede decir muchas cosas, pero en el camino pueden surgir muchas otras. Yo prefiero esperarme a tener un proyecto más maduro, aquí en Azcapotzalco.

Alcaldes de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. De izquierda a derecha: Mauricio Tabe, Giovani Gutiérrez, Alfa González, Adrián Rubalcava, Sandra Cuevas, Margarita Saldaña, Lía Limón, Santiago Taboada y Luis Gerardo Quijano.

¿Entonces, buscaría reelegirse como alcaldesa?

Ir hacia la jefatura de gobierno o ir a una reelección como alcaldesa, todo dependen mucho de cómo podamos consolidar precisamente este proyecto el próximo año, si llegado el momento se da la oportunidad y las condiciones yo no me negaría. Pero ahorita estoy concentrada en hacer bien las cosas aquí en Azcapotzalco, consolidar el trabajo que estamos haciendo.

¿Apoyará algún otro candidato a la Jefatura de Gobierno?

Apoyaría a quien salga candidato, ya sea de algunos de los integrantes de la UNACDMX. En le caso del PAN se han pronunciado varias personas. Yo tengo una buena relación absolutamente con todas y esperaría a que lo que elija la militancia o el procedimiento por el cual se elija, sea el mejor.