“Lo digo claro y fuerte, votaremos en contra de la reforma electoral”, insiste ‘Alito’ Moreno

Esta tarde, el líder nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, señaló que el partido votará contra la reforma político-electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador “al costo que sea”, resaltando los ataques y amenazas que ha recibido presuntamente del gobierno federal.

“Lo digo claro y fuerte: la posición del PRI es clara y contundente, votaremos en contra de la reforma electoral que ha presentado el gobierno. Alejandro Moreno, el PRI, sus diputadas y diputados estamos firmes, defenderemos la democracia de México al costo que sea, vamos a defender nuestras instituciones electorales y vamos a impedir que estos sigan destruyendo a México”, dijo.

Te puede interesar: Reforma electoral no impedirá que avance desafuero de ‘Alito’ Moreno en la Cámara de Diputados

A través de un video institucional compartido en sus redes sociales, Moreno Cárdenas insistió en que la bancada priísta se resistirá a la reforma en un momento en el que “millones de mexicanas y mexicanos que no estamos dispuestos a permitir más atropellos desde el poder, y resisto como mexicano y como padre de familia que quiere dejar un legado para sus hijos, el legado de un México libre, democrático y donde prevalezca el Estado de Derecho”.

‘Alito’ Moreno sostuvo que “hoy, vuelvo a ser el blanco de la cometida de los ataques, de las mentiras y de las amenazas del gobierno. Y aquí estoy firme, se los dije cuando la reforma eléctrica, no nos vamos a ir a ningún lado, resistimos con la fuerza que me da la razón y mis derechos constitucionales, resisto con el ímpetu que me da la mejor militancia de México que es la del Partido Revolucionario Institucional”.

Apuntó que el gobierno federal “está empeñado” en destruir el régimen democrático con el objetivo de debilitar las instituciones que representan un contrapeso al objetivo de centralizar el poder.

“Ya sea por la vía del presupuesto, por la vía del desprestigio y puntualmente, por la vía de judicializar la política, han querido intimidar a la oposición que se ha mantenido firme a pesar de sus ataques, y ello, nos lleva a que juntos frenemos sus avances autoritarios”, dijo.