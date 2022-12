Tras protestas, China empieza a relajar la política anti covid más estricta del mundo

El aumento de casos de Covid-19 en China de finales de 2022 trajo consigo una serie de protestas en diversas ciudades del país, lo que puso en aprietos la actividad económica de la región.

Ante ese escenario, y después que el presidente del país, Xi Jinping, reconociera que la frustración por el Covid-19 desató las protestas en China, algunas de las principales ciudades -como Shenzhen y Beijing- anunciaron que relajarán algunas medidas de la política Covid Cero (Covid Zero), como ya no exigir un resultado negativo en la prueba del Covid-19 para que los residentes puedan viajar en el transporte público.

La política de Covid Cero es una de las más restrictivas del mundo y tuvo su origen en los estrictos confinamientos en Wuhan en diciembre de 2019, año en que surgieron los primeros casos del nuevo coronavirus Sars-Cov-2, que llevó al mundo a una pandemia.

Entre las medidas de Covid Cero se incluye que las autoridades locales “deben imponer estrictos cierres”, incluso si sólo se detectan unos pocos casos de Covid. Además, se realizan pruebas masivas en los lugares en los que se han notificado casos y las personas con Covid-19 se aíslan en casa o se ponen en cuarentena en instalaciones gubernamentales.

Los cierres de negocios y escuelas son constantes. Además, en las zonas de aislamiento solamente pueden operar las tiendas que venden alimentos y éstos duran hasta que no se registran nuevas infecciones, hecho por el que decenas de millones de personas han vivido bajo algún tipo de confinamiento en estos tres años.

De acuerdo con la BBC, algunas autoridades locales han tomado medidas extremas como obligar a los trabajadores a dormir dentro de las fábricas para que puedan trabajar mientras están en cuarentena.

Para algunos especialistas, más que una decisión sanitaria para combatir a la enfermedad, la política Covid Cero es más una forma de demostrar el poder de Xi Jinping. “El aparato propagandístico del país quiere mostrar a Occidente que su sistema autoritario es más capaz de hacer frente a los grandes retos de la pandemia y está encubriendo todo lo que va mal, a costa de los derechos civiles”, escribe Junhua Zhang, politólogo alemán de origen chino y columnista de la televisora alemana DW.

¿Por qué China mantiene la política Covid Cero a pesar de ya existir vacunas?

Datos de la Comisión Nacional de Salud de China indican que sólo la mitad de las personas de 80 años o más en China han recibido sus primeras vacunas y que menos del 60%, de los que tienen entre 60 y 69 años, están completamente vacunados.

Además, existen dudas sobre si las principales vacunas utilizadas en China (Sinovac y Sinopharm) son eficaces contra Omicron, la cepa más extendida. Aunque los países occidentales han ofrecido a China vacunas más eficaces, el país se ha negado a utilizarlas ampliamente.

Por ese motivo, la Organización Mundial de la Salud ha instado a China a cambiar su manera de atender la pandemia de Covid, sin embargo, el presidente Xi Jinping ha dicho que la política de cero Covid es “científica y eficaz”.

“En realidad, las protestas en China se han vuelto bastante comunes en las últimas dos décadas, aunque casi siempre se centran en un tema específico y están muy localizadas”. — David S G Goodman, Universidad de Sydney, Australia

David S G Goodman, director del Centro de Estudios sobre China y profesor de Política China de la Universidad de Sydney, Australia.

Casi tres años después de los primeros casos registrados de Covid-19 en China, ¿qué lectura hace de la política de Covid Cero en China?

Las medidas contra Covid de China se encuentran entre las más estrictas del mundo, ya que sigue aplicando bloqueos para suprimir el virus, lo que denomina una política de “COVID dinámico cero”.

La cuestión clave es cómo pasar de la actual política de “COVID dinámico cero” a otra cosa, y de hecho cuál debería ser, dada la inadecuada cobertura sanitaria en gran parte del país.

Recientemente se han producido varias protestas y manifestaciones, ¿qué cree que podemos ver en las próximas semanas?

De momento no hay pruebas de que se trate de un movimiento nacional organizado. Pero parece que los manifestantes de cada ciudad se han visto envalentonados por las acciones de los manifestantes de otras ciudades

Algunos manifestantes han pedido al presidente Xi Jinping, recién reelegido secretario general del Partido Comunista de China, que dimita. Otros han criticado el gobierno del propio partido.

Aunque estas protestas son ciertamente serios desafíos a la autoridad, deben mantenerse en perspectiva. En particular, no hay un paralelismo real con las de la plaza de Tiananmen en 1989. Se trata de protestas callejeras en las que los manifestantes se dispersan después de marchar y protestar, y el objetivo principal de las protestas son las restricciones de la COVID y no principios políticos más amplios.

La cuestión principal aquí es la frustración no sólo por las restricciones del COVID, sino por las formas incoherentes en que se están aplicando estas medidas.

Al menos a corto plazo, es probable que las reacciones del Estado sean silenciosas. No cabe duda de que hay presiones para que se produzcan cambios, aunque es difícil predecir cómo se lograrán.

