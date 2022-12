Didier Deschamps: "A Polonia le encanta defender y sufrir"

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

"Polonia tuvo que defender mucho en los tres partidos. Y defiende muy bien, incluso diría que le gusta, que le encanta sufrir. Pero no debemos limitarnos a eso, conocemos a sus jugadores de ataque. Es un equipo competitivo, tiene un núcleo duro de jugadores con mucha experiencia internacional, que ya han participado en varias competiciones, con casi un centenar de internacionalidades", señaló en rueda de prensa.

En este sentido, apeló a "respetar" a las 'Águilas Blancas', y destacó la "inteligencia y habilidad técnica" de Robert Lewandowski. "Lewandowski tiene una muy, muy buena eficacia en la zona de la verdad. Debemos asegurarnos de limitar la influencia de este tipo de jugadores. Cuantos menos balones toque, menos peligroso puede ser", afirmó.

Por último, el técnico galo no quiso hablar del parecido de este encuentro con el de octavos de final de la pasada Eurocopa, en el que Suiza les eliminó en la tanda de penaltis. "No veo la necesidad de hablar del pasado, aunque los jugadores que estuvieron entonces no quieren revivir las sensaciones que vivieron en ese momento. El único punto en común es que se trata de unos octavos de final y hay un pase a cuartos de final. Pero no es el mismo rival", manifestó.